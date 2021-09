Laver Cup: Νίκη και στο διπλό για Τσιτσιπά με Ρούμπλεφ απέναντι σε Κύργιο-Ίσνερ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τον Αντρέι Ρούμπλεθ επικράτησαν των Κύργιου και Ίσνερ με 2-1 σετ (6-7 (8), 6-3, 10-4) και έδωσαν μεγάλο προβάδισμα για την Ευρώπη στο Laver Cup.

Η ομάδα του Έλληνα τενίστα έχασε το πρώτο σετ αλλά κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 και στο τάι μπρέικ να πάρει την νίκη με 10-4 και να πάρει την νίκη και τους βαθμούς, με την Ευρώπη να κερδίσουν το μάξιμουμ (8 βαθμοί) στην διάρκεια της 2ης ημέρας. Πλέον το σκορ είναι 11-1 για την Ευρώπη απέναντι στην ομάδα World.

Unstoppable.@AndreyRublev97 and @steftsitsipas defeat Nick Kyrgios and John Isner 6-7(8) 6-3 10-4 to take maximum points on Day 2 for Team Europe.#LaverCup pic.twitter.com/mM4ACiNABU