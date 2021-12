Premier League: H Νόριτς καταδίκασε τη διαδικτυακή ρατσιστική επίθεση από παίκτη της Κρίσταλ Πάλας

Άμεση ήταν η αντίδραση της Νόριτς, μετά τη διαδικτυακή ρατσιστική επίθεση που δέχθηκαν δύο ποδοσφαιριστές της, έπειτα από τη χθεσινοβραδινή (28/12) ήττα των «καναρινιών» από την Κρίσταλ Πάλας με 3-0.

Ο ένας εξ αυτών ήταν ο επιθετικός της ομάδας, Άνταμ Ίντα, ο οποίος δημοσιοποίησε μια σειρά από ρατσιστικά μηνύματα που έλαβε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την αναμέτρηση στο «Σέλχαρστ Παρκ» και την ήττα της Νόριτς, που παραμένει τελευταία στη βαθμολογία της Premier League.

«Μετά από το εκτός έδρας παιχνίδι μας με την Κρίσταλ Πάλας, ο σύλλογος με απογοήτευση ενημερώθηκε τόσο για διαδικτυακά ρατσιστικά μηνύματα που απευθύνονταν σε κάποιους από τους παίκτες μας, καθώς και για φερόμενα εντός σταδίου ρατσιστικά σχόλια που απευθύνονταν σε αντίπαλους παίκτες από δικούς μας υποστηρικτές» αναφέρει η Νόριτς σε ανακοίνωσή της προσθέτοντας πως:

«Ο σύλλογος θα συνεχίσει να στηρίζει αυτούς τους παίκτες που επηρεάζονται, ενώ θα απαιτήσει δράση από τις εταιρείες των social media για να διασφαλίσει ότι οι χρήστες θα λογοδοτήσουν... ο σύλλογος έχει επίσης αναφέρει το συμβάν στην αστυνομία του Νόρφολκ».

Η Νόριτς ενημέρωσε επίσης ότι ένα άτομο έχει ήδη ταυτοποιηθεί και πως βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα, μετά τα ρατσιστικά σχόλια που έγιναν εναντίον (και) παικτών της Κρίσταλ Πάλας.

Δείτε το Tweet της Νόριτς:

Following Tuesday's game against Crystal Palace, the club has issued the following statement.#NCFC