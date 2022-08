Ντρέιπερ - Τσιτσιπάς 2-0: «Λύγισε» στην πρεμιέρα του στο Canadian Open ο Στέφανος

Αποκλείστηκε από την συνέχεια του τουρνουά στον Καναδά ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο5), ο οποίος στην πρεμιέρα του στο Canadian Open γνώρισε την ήττα με 2-0 (7-5, 7-6) σετ από τον Βρετανό, Τζακ Ντρέιπερ (Νο82).

Μεγάλη μάχη που κρίθηκε στα tie breaks έδωσαν στο κορτ οι δύο τενίστες, με τον βρετανό να βγαίνει τελικά νικητής κερδίζοντας το πρώτο σετ με 7-5 και το δεύτερο με 7-6.

Ο Τσιτσιπάς υπέπεσε σε 40 αβίαστα λάθη (!) έχασε μέσα σε δύο ώρες από τον 20χρονο που βρίσκεται στο νούμερο 82 του κόσμου και πλέον στρέφει την προσοχή του στο US Open όπου θα πρέπει να εμφανιστεί πολύ καλύτερος.

Υπενθυμίζεται ότι από την διοργάνωση έχουν αποκλειστεί επίσης οι Μεντβέντεφ (από τον Κύργιο) και Αλκαράθ (από τον Πολ).

Το ματς

Μία αρκετά άσχημη εμφάνιση, η οποία έφερε τη λογική ήττα από τον 20χρονο Βρετανό που ακολούθησε το πλάνο του που έδειξε ότι είχε, έβγαλε συνέπεια στο service του, ενώ παράλληλα εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο τα "δώρα" που του έδινε ο Τσιτσιπάς.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Τσιτσιπά να αντιμετωπίζει πρόβλημα στα περασμένα πρώτα service, με το ποσοστό του να μην ξεπερνάει το 45%. Αυτό και σε συνδυασμό με τα πολλά λάθη έδωσαν την ευκαιρία στον Ντρέιπερ να βρει πρώτος break παίρνοντας προβάδισμα με 2-1 και στη συνέχεια με 3-1 χάρη σ’ ένα σχετικά εύκολο hold.

Αν και ο Τσιτσιπάς συνέχισε να δυσκολεύεται στο service του κατάφερε να μειώσει σε 3-2, αφού χρειάστηκε να σβήσει ένα ακόμη break-point, ενώ αμέσως μετά πήρε πίσω το χαμένο του service (3-3) στο μοναδικό service-game του Ντρέιπερ στο 1ο set που οι επιστροφές δούλεψαν εξαιρετικά για τον Έλληνα τενίστα.

Το σερί συνεχίστηκε με τον Νο5 του κόσμου να κρατάει και πάλι δύσκολα το service του (4-3), όμως το πρόβλημα με τα πολλά αβίαστα (19 σύνολο στο set) συνεχίζονταν και ειδικά από το forehand (13).

