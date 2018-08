Ο Αθλητάμπουρας

*** Χουλιγκάνοι, Λοβοτομημένοι και Κάφροι όλων των ομάδων,όλων των κομμάτωνκαι όλων των θρησκειών,σάς χαιρετώ...*** Παίδες μου, σήμερα θα σάς πω μία Τεράστια Κουβέντα·ετοιμάστε τα αναξιοποίητα τμήματα τού εγκεφάλου σας για να την υποδεχθείτεκαι θα τη μάθετε στο τέλος τούτου τού πονήματος(Πού πάτε, ρε, και φεύγετε..; Το «...τούτου τού...» δεν ήταν κορνάρισμα.)!*** Το θέμα μας σήμερα είναι εξαιρετικά ιντριγκαδόρικοκαι θα ακονίσει την έννοια τής Διαφωνίας!(πσσσς, τι είπα ο λογοτέχνωπας·η νέα βδομάδα με βρίσκει σε μεγάλη φόρμα·είναι που ΔΕΝ έκανα σεξ)*** Λοιπόν,τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχουν ήδη ξεκινήσεικαι για μία ακόμη χρονιάτα περισσότερα βλέμματα θα συγκεντρώσουνη ελληνική «Super League» και η 6η κατηγορία τού Λιχτενστάϊν·εεε..., μπερδεύτηκα, η «Πρέμιερ Λιγκ» και η «Πριμέρα Ντιβιζιόν», ήθελα να πω...Το ερώτημα είναι το εξής..:Ποιο είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα τής Ευρώπης;Το Αγγλικό ή το Ισπανικό;Οι σπορτ-κάστερς διχάζονται·ανάλογα με τούς αγώνες που μεταδίδουν, είθισται να τοποθετούνται και αντιστοίχως.Όμως,αφορμή για να γράψω αυτό το άρθρο,υπήρξε η στιγμή που άκουσα στα ματς τού Σαββατοκύριακου να ειπώνεται,ότι το ισπανικό πρωτάθλημα είναι το κορυφαίο τής ηπείρου μας.Διαφωνώ κάθετα·το Κορυφαίο Πρωτάθλημα τής Ευρώπης είναι το Αγγλικό!Πάμε να δούμε τις παραμέτρους που ορίζουν την τελική κρίση μαςκαι ας αφήσουμε την προσωπική μας πλάστιγγα να γείρειπρος τη μεριά που εκφράζει τον καθέναν μας(έχει γείρει ήδη, αλλά λέμε τώρα...).*** Το πρώτο κριτήριο,το οποίο είναι συνδεδεμένο με την Ποδοσφαιρική Αισθητική,αφορά στους καλύτερους παίκτες.Πού παίζουν οι πιο τεχνίτες, οι πιο μπαλαδόροι;Στην Ισπανία παίζουν.Μάλιστα,μέχρι πέρυσι αγωνίζονταν στην «Πριμέρα Ντιβιζιόν»ΚΑΙ οι δύο καλύτεροι ποδοσφαιριστές στον κόσμο:ο Μέσι και ο Ρονάλντο.*** Αμέσως μετά, έρχεται ο Ανταγωνισμός.Ποιο πρωτάθλημα είναι το πιο αμφίρροπο,σε ποιο γίνονται οι περισσότερες εκπλήξεις;Καλά, χωράει και συζήτηση; Στο Αγγλικό.Μιλάμε για το πρωτάθλημαόπου η Έκπληξη αποκτά την πιο υψηλή κλασματική επίδοσή της.Η Αγγλία είναι η χώρα που διδάσκει στην Υφήλιο τη «Μη Έκπληξη»·η Αγγλία δεν εκπλήσσεται από την Έκπληξη.*** Μία επί μέρους παράμετρος σε αυτό το κεφάλαιο,είναι η Διακύμανση τού Σκορ.Πού γίνονται οι πιο απίθανες -καθαρές και όχι σικέ- ανατροπές;Σε ποιο πρωτάθλημα οι ομάδες ουδέποτε παραιτούνται πριν ακούσουν το σφύριγμα τής λήξης;Σε ποιο πρωτάθλημα επιτυγχάνονται τα περισσότερα γκολ στις καθυστερήσεις;Ούτε εδώ χωράει κουβέντα,ούτε εδώ υπάρχει ο παραμικρός δισταγμός στην έκδοση ετυμηγορίας.«Το Αγγλικό!» είναι η απάντηση.Και ακόμα μία σχετική λεπτομέρεια..:Οι Άγγλοι ξέρουν να σέβονται την Παράδοσή τους,ξέρουν να σέβονται το άθλημα που οι ίδιοι επενόησαν·γι’ αυτό και είναι στην κουλτούρα τους,τα 90 λεπτά να είναι καθαρός και όχι θεωρητικός χρόνος διάρκειας ενός ματς.Ως εκ’ τούτου,είναι απολύτως φυσιολογικό το γεγονός ότι μπαίνουν πολλά γκολ μετά το 90΄,καθώς κρατούνται και πολλές καθυστερήσεις.Και, δεν είναι μόνο πρακτικό το θέμα· είναι και ψυχολογικό.Όταν κυνηγάς ένα γκολ,άλλο είναι να βλέπειςότι το ταμπελάκι που υψώνει ο «τέταρτος» δείχνει δύο λεπτά καθυστερήσεωνκαι άλλο να δείχνει πέντε ή έξι.*** Επόμενο κριτήριο είναι ο Κόσμος· ο κόσμος των ομάδων.Η Αγγλία φημίζεται για το γεγονός ότι οι φίλαθλοι, οι οπαδοί,δεν υϊοθετούν το «προσωπικό δίπορτο»·κατά βάση,είναι φανατικοί τού συλλόγου τής περιοχής τους και αυτό είναι όλο·δεν καταφεύγουν και σε επιλογή-υποστήριξη μεγάλου «κλαμπ»,δεν καταφεύγουν σε προσπάθεια κάλυψης των κενώνπου τούς αφήνει -σε επίπεδο τίτλων και διακρίσεων- η ομάδα που υποστηρίζουν.Ο κόσμος στην Αγγλία δίνει Χρώμα,περισσότερο από οποιανδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.Φυσικά,μία παράμετρος άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Κόσμο και το Γήπεδοείναι η Ατμόσφαιρα.Εδώ τα πράγματα είναι μοιρασμένα,με το ισπανικό πρωτάθλημα να έχει ελαφρύ προβάδισμα·αναμφίβολα,σε αυτήν την αξιολόγηση παίζουν ρόλο τα μυθικά γήπεδα, οι μυθικές έδρες·«Σαντιάγκο Μπερναμπέου», «Καμπ Νόου»,αλλά και «Βιθέντε Καλντερόν» και «Μεστάγια».Ένα «κλικ» πιο πάνω, λοιπόν,κι ας έχουμε απ’ την άλλητο ανατριχιαστικό «You’ll Never Walk Alone» τής Λίβερπουλή το «Θέατρο των Ονείρων» τής Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ.*** Άφησα επίτηδες για το τέλος τις Ομάδες.Το πρώτο κριτήριο ήταν οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές,το «Last but not least» οι ομάδες.Σε ποιο πρωτάθλημα αγωνίζονται οι μεγαλύτεροι σύλλογοι;Στο Ισπανικό.Η Ρεάλ (η «Βασίλισσα τής Ευρώπης»),η Μπαρτσελόνα(που για ένα διάστημα έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο όλων των εποχών).Θέλετε να βάλουμε και την Ατλέτικο των τελευταίων ετών;Άντε να το κάνουμε.Όμως, μέχρι εκεί.Ούτε Βαλένθια, ούτε Σεβίλλη.Οπότε, όσο κι αν σε κάποιους από εσάς ακούγεται υπεραπλουστευτικό,μέχρι εκεί.Συνελόντι ειπείν,θα αναδείξω το επιχείρημά μου μέσα από την ακόλουθη ερώτηση..:Ο Ουδέτερος Φίλαθλος, ο Φίλος τού Ποδοσφαίρου,ποιο πρωτάθλημα θα θελήσει να παρακολουθήσει;Το Ισπανικό ή το Αγγλικό;Απάντηση: Το Αγγλικό.*** ΕΤΥΜΗΓΟΡΙΑ:Το Αγγλικό Πρωτάθλημα είναι το Κορυφαίο Πρωτάθλημα τής Ευρώπης!*** Κλείνω με την Τεράστια Κουβέντα που σάς επρολόγισα,με την επισημείωση ότι δεν είναι εύπεπτη, δεν είναι κυριολεκτική·και ακριβώς επειδή δεν είναι κυριολεκτική, απαιτεί πολύπλοκη σκέψη..:«Καλύτερες Ομάδες, Χειρότερο Πρωτάθλημα.».(Αν πιάσατε αυτό που είπα,δεν χρειάζεται να αναγνώσετε την παρούσα παρένθεση.Αν δυσκολεύεστε να αντιληφθείτε το νόημα,θα σάς βοηθήσω με ένα λαλίστατο παράδειγμα:Επί 20 χρόνια το Ελληνικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ έχει δύο Ομαδάρεςπου σάρωσαν τούς Ευρωπαϊκούς Τίτλους.Όμως, επί 20 χρόνια το Ελληνικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ είναι ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ.Δεν αρκούν δύο και τρεις «καλύτερες ομάδες» για να μιλάμε για «Πρωτάθλημα».Αυτά...)Απόφθεγμα Ημέρας:Το Συμπέρασμα δεν είναι σέξι εσώρουχο. 