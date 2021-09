Συνάντηση γιγάντων μιας και ο «Greek Freak» βρέθηκε με τον θρυλικό «Gangster» του ελληνικού μπάσκετ. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συναντήθηκε με τον Νίκο Γκάλη και έβγαλε μία φωτογραφία του συγκλονίζει, γράφοντας: «Είναι ο λόγος που πολλοί άνθρωποι πήραν μία μπάλα μπάσκετ στην Ελλάδα. Βλέπω τη φλόγα στα μάτια του. Τι νύχτα».

He’s the reason that a lot of people pick up a basketball in Greece 🙏🏽🇬🇷🏆..!! I saw the fire in his eyes.. What a night🔥 Nick the Greek x Greek Freak x Elevator x Theo pic.twitter.com/KxiPjyZfgY