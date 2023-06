Ο Ολυμπιακός και η «Κατάρα των Κλοπών»

Αθλητική στήλη,

αποκλειστικά για χουλιγκάνους, λοβοτομημένους και κάφρους

*** Χουλιγκάνοι, Λοβοτομημένοι και Κάφροι όλων των ομάδων,

όλων των κομμάτων

και όλων των θρησκειών,

σάς χαιρετώ...

*** Μέχρι πριν από μερικά χρόνια,

όταν έγραφες στη μηχανή αναζήτησης τού «Google» τις λέξεις «Ο.Σ.Φ.Π.» και «Κλοπή»,

εμφανίζονταν χιλιάδες δημοσιεύματα όπου κυριαρχούσαν τα επώνυμα

Παπουτσέλης, Κουκούλας, Τσαγκαράκης, Ευθυμιάδης, Μποροβήλος,

Δημητρόπουλος, Ποντίκης, Γιάχος, Κασναφέρης, Μπριάκος, Αρετόπουλος,

Καλόπουλος, Τρύφωνας, Παπαδάκος, Παππάς, Νίκου, Γκιρτζίκης, Σαρρής,

Μητρόπουλος (Θωμάς, βεβαίως), Σπάθας (πατήρ), Σπάθας (υϊός), Σπάθας (κανάγιο πνεύμα).

Τώρα πια, τα χιλιάδες αποτελέσματα έχουν εμπλουτιστεί έτι περαιτέρω·

η πρόσφατη κλοπή που έγινε στο σπίτι τού Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή Ροντινέϊ,

έρχεται να προστεθεί σε μία μακρά λίστα παικτών τού Ο.Σ.Φ.Π.

που -είτε εν τη παρουσία τους, είτε εν τη απουσία τους-

έπεσαν θύματα απαλλοτρίωσης των υπαρχόντων τους

από κακοποιά στοιχεία που φαίνεται ότι έχουν ιδιαίτερη αδυναμία στις «ερυθρόλευκες» οικίες.

Τα περιστατικά είναι τόσα πολλά πλέον,

που μπορούμε να μιλάμε για ένα φαινόμενο που έχει εξελιχθεί σε… «Παράδοση».

Ανήκεις στο ρόστερ τού Ολυμπιακού;

Αυτομάτως -όπως ορίζει η Στατιστική τού Αστυνομικού Δελτίου-

αυξάνονται δραματικά οι πιθανότητες να διαβούν το κατώφλι σου απρόσκλητοι επισκέπτες

που έχουν πάνω τους «σιδερικό», που φοράνε κουκούλες και γάντια,

και που είναι αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουν την περιουσία σου ως αντικείμενο λεηλασίας.

Πάμε να κάνουμε μία αναδρομή στο παρελθόν,

πάμε να καταγράψουμε όλα τα σχετικά γεγονότα,

και κατόπιν θα δώσουμε απάντηση στις κακόβουλες φήμες που κυκλοφορούν

κι έχουν ως αποκλειστικό στόχο να τρώσουν το λαμπρό Ολυμπιακό Κύρος.

…

Ξεκινάμε με το «παρατράγουδο» που ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα,

διότι ο ποδοσφαιριστής-θύμα υπέστη την κλοπή στην… Ύπαιθρο.

Βρισκόμαστε στο 2007,

ο Ο.Σ.Φ.Π. κάνει φιέστα στο γήπεδό του για την κατάκτηση τού πρωταθλήματος,

παίκτες και κόσμος γίνονται ένα κουβάρι,

οι στενές σωματικές επαφές πάνε κι έρχονται,

ο ορυμαγδός των σφιχτών εναγκαλισμών ευνοεί τούς «ελαφροχέρηδες»,

το μήνυμα που -ελέω τού χορηγού της- έχει εκείνην τη χρονιά η ομάδα στις φανέλες

γράφει «Ζήσε τη Στιγμή» και εν μία στιγμή μετατρέπεται σε «Ζήσε την Κλοπή»,

ο Γιάννης Ταραλίδης διαπιστώνει κάτωχρος ότι λείπει από την τσέπη του το πορτοφόλι του.

Συμβαίνουν αυτά…

Ο Ριβάλντο Βίτορ Μπόρμπα Φερέϊρα

είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που εφόρεσε τη φανέλα τού Ολυμπιακού,

αλλά -πριν μετακομίσει στην Α.Ε.Κ. το 2007-

είχαν φροντίσει δύο φορές οι κλέφτες και οι… αμαρτωλοί

να «μετακομίσουν» τα περιουσιακά του στοιχεία και να τα κάνουν δικά τους.

Ο φραγκοφονιάς «Ρίμπο» έφυγε κακήν-κακώς από τον Πειραιά,

έβαλε τα «κιτρινόμαυρα», η «Ένωση» έριξε τεσσάρα στον Ο.Σ.Φ.Π.,

αυτός έδειξε τα τέσσερα δάχτυλά του στην «ερυθρόλευκη» εξέδρα,

κάποιοι τού ανταπέδωσαν δείχνοντάς του τα δύο δάχτυλά τους.

Τέσσερα τα γκολ, δύο οι κλοπές, μπουχός από τη χώρα μας ο Βραζιλιάνος.

Ο Χεσούς Αλμπέρτο Ντάτολο ήρθε τον Ιανουάριο τού 2010

ως δανεικός από τη Νάπολι στον Ολυμπιακό

και ουδείς θα θυμόταν το πέρασμά του από την Ελλάδα

αν ο Αργεντινός χαφ δεν είχε την ατυχία να απασχολήσει -άθελά του- τις Αρχές.

Χωρίς ο ίδιος να εγνώριζε την επεισοδιακή προϊστορία,

τού είχε δοθεί για τη διαμονή του η πολυτελής πάλαι ποτέ κατοικία τού Ριβάλντο,

αλλά -όπως αποδείχθηκε- ήταν βαριά, βαριά, τού οίκου η σκιά.

Ένα βράδυ, λοιπόν,

ενώ είχε στείλει την αρρεβωνιάρα του για νανάκια

και έπαιζε επιτραπέζιο παιχνίδι με τον συμπαίκτη του, τον Ραούλ Μπράβο,

εισέβαλαν μπράβοι με «Καλάσνικοφ» στον χώρο

(οι ενοχλητικοί εγκληματίες μπουκάρανε την πιο ακατάλληλη στιγμή,

αφού οι δυο φίλοι έπαιζαν αγωνιώδη παρτίδα τάβλι και ήταν στο «μάζεμα»).

Όπου φύγει-φύγει οι δύο φίλοι,

άφησαν την κοιμώμενη μνηστή να φυλάει το σπίτι από τούς μαφιόζους

διά τού μελωδικού ροχαλητού της

και έτρεξαν στο παρακείμενο αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλουν την «αρρεβωνιάρα»

(εεε…, το συμβάν, ήθελα να πω).

Ο Άλμπερτ Ριέρα Ορτέγκα αποκτήθηκε έναντι αστρονομικού ποσού το καλοκαίρι τού 2010,

καθώς η διοίκηση τής ομάδας ήθελε να ενσαρκώσει στο πρόσωπό του τη θυμόσοφη ρήση

«Των φρονίμων τα παιδιά, πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν.».

Έτσι, εν μέσω καύσωνος αγοράσθηκε το ασυναγώνιστο «παλτό»,

το οποίο απεχώρησε την επόμενη σεζόν από την πειραϊκή γκαρνταρόμπα

αφού είχε προλάβει να πέσει και θύμα προσοδοφόρας κλοπής.

Κοιμώμενος στο γήπεδο,

κοιμώμενος -μετά τής συζύγου του- και στην τριώροφη μεζονέτα του,

διεπίστωσε μόλις εξύπνησε ότι ο Δεκέμβρης δεν είχε μπει καλά,

διότι κακοποιοί είχαν παρεισφρήσει πρωτομηνιάτικα από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα

και έκαναν γερή μπάζα αρπάζοντας χρήματα, τιμαλφή, κινητά,

αλλά και δύο πολυτελή αυτοκίνητα που βρέθηκαν μετά από καιρό στους… Αγίους Σαράντα

(μεταφορικώς, σαράντα ήταν κι οι ώρες του στο ημεδαπό πρωτάθλημα).

Το ημερολόγιο δείχνει 2 Μαρτίου 2014

και στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» διεξάγεται το «Αιώνιο Ντέρμπι».

Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 0-2,

το πουλέν Τάσος Σιδηρόπουλος δίνει πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων στο 77ο λεπτό

-πνίγοντας πεντακάθαρο επιθετικό φάουλ που γίνεται στον Τριανταφυλλόπουλο

(στον Κώστα, όχι στον Μάκη)-

ο Αλεχάντρο Νταμιάν Ντομίνγκες, ο κατά κόσμον «Τσόρι»,

παίρνει την μπάλα και ετοιμάζεται για την εκτέλεση ενώ ο… αντικειμενικός σπορτ-κάστερ παραληρεί:

«Και σιγά μην το χάσει ο Τσόρι.».

«Ο Τσόρι ξεκινάει για το “Όσκαρ τής Μεγάλης Ανατροπής”.».

«Τσόριιιιιιι… Άουτ.».

Ο ίδιος «έγκυρος» σπορτ-κάστερ θα ημπορούσε να μετέδιδε και τα μελλούμενα,

με την προφητική φράση «Και σιγά μην κλέψουν τον Τσόρι.».

Και ναι, τον Νοέμβριο τού 2016,

η σπείρα που λυμαίνεται τα σπίτια των παικτών τού Ο.Σ.Φ.Π.

ξεκινάει για το «Όσκαρ τής Μεγάλης Κλοπής».

Ο Τσόρι είναι out of his home,

οι κακοποιοί ξέρουν πού βρίσκονται τα συστήματα ασφαλείας και τα απενεργοποιούν ακαριαία,

το χλιδάτο σπίτι γίνεται «καλοκαιρινό»,

οι μπουκαδόροι έχουν πιει το δυναμωτικό αναψυκτικό «Redbuk»,

τα χρήματα, τα κοσμήματα και τα ρούχα τού συμπαθούς Λατίνου κάνουν «φτερά-ααα».

Ευτυχώς, ο ίδιος δεν βρισκόταν στην οικία του,

διότι ίσως να εκινδύνευε άμεσα η ζωή του

και να αναγκαζόταν να πει στους οπλοφορούντες εγκληματίες τη δοκιμασμένη ατάκα

«Σημαδεύει με το πιστόλι... Καλά…, αηδίες τώρα.».

Ο Εμάνουελ Τσινένιε Εμενίκε κατάγεται μεν από μία χώρα με υψηλή εγκληματικότητα,

αλλά ο Νιγηριανός παίκτης είχε το 2017 την ανεπιθύμητη ευκαιρία

να δοκιμάσει και τη ζοφερή νεοελληνική πραγματικότητα.

Έξαλλος γαρ, κάνει αναρτήσεις στο «Twitter»,

όπου διαμαρτύρεται έντονα για την κλοπή που διεπράχθη στο σπίτι του,

αλλά -παρά τις διαβεβαιώσεις που τού παρέχει η Ελληνική Αστυνομία για εξιχνίαση-

η υπόθεση δεν είχε ανάλογα αίσιο τέλος με την ταινία «Ο Ηλίας τού 16ου».

Έκτοτε, αναζητούνται οι δράστες,

αλλά και ο Εμενίκε που έμεινε μόλις μία σεζόν στη χώρα μας κι απεχώρησε τρέχοντας.

- Τι είναι πιο ζημιογόνο από μία κλοπή;

- Δύο κλοπές.

Ο Μεχντί Φρανσουά Καρσελά-Γκονσάλες θα μπορούσε να είναι αυτόχθων

και να ανήκε στους κατοίκους των περιχώρων τής Αττικής όπου κάθε σπίτι έχει ανοιχτεί πολλές φορές.

Βεβαίως, εδώ δεν έχει ισχύ η -κατά τα λοιπά, σοφή- ρήση τής Ψυχολογίας,

που λέει ότι «Την πρώτη φορά θύμα, τη δεύτερη φορά εθελοντής.»,

αφού ο δύσμοιρος ο Καρσελά είδε τον προσωπικό του χώρο να λεηλατείται εις διπλούν

από τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο τού 2017.

Το επόμενο καλοκαίρι έφυγε μακριά, προφανώς για να μην τριτώσει το Κακό.

Ο Ομάρ Ελαμπντελαουΐ και ο Βάντις Οτζίτζα-Οφόε

δεν είχαν ως μοναδικό κοινό στοιχείο ότι έπαιζαν το 2017 στην ίδια ομάδα,

αλλά έμεναν και στο ίδιο συγκρότημα πολυτελών κατοικιών.

Και ναι, σωστά το σκεφθήκατε, έπεσαν θύματα κλοπής την ίδια μέρα,

αφού στις 11/11 οι κακοποιοί έκαναν «καρέ τού άσου» με μόλις δύο χαρτιά

(όπου «χαρτιά», οι επικερδέστατες διαρρήξεις στα σπίτια τού Ομάρ και τού Βάντις,

από κάποια «τομάρ» που σε κάνουν να αναρωτιέσαι «Quo Vadis?»).

Ο Ζοσέ Σα υπήρξε ένας από τούς καλύτερους τερματοφύλακες που έχουν περάσει από την Ελλάδα,

αλλά η αναχαιτιστική ικανότητά του ουδόλως τον εβοήθησε να αποφύγει τις δύο κλοπές

και έτσι το 2018 έπιασε τον Ριβάλντο και τον Καρσελά στην κορυφή των τραυματικών βιωμάτων.

Μάλιστα,

ανάμεσα στη λεία των κακοποιών ήταν και το δαχτυλίδι αρραβώνων

που είχε αγοράσει ο Πορτογάλος πορτιέρε για την τότε κοπέλα του,

αλλά εκείνη η απρόοπτη εξέλιξη

δεν εστάθη εν τέλει ικανή να ακυρώσει το απονενοημένο διάβημά του,

με συνέπεια η τότε κοπέλα του να είναι νυν σύζυγός του.

Τζάμπα πήγαν’ οι διδακτικές κλοπές.

Ποιος θυμάται τον Ματίας Να(χ)ουέλ Λέϊβα Εσκιβέλ; Ουδείς.

Ποιος θυμάται ότι ο Να(χ)ουέλ είχε ντυθεί στα «ερυθρόλευκα» το 2018; Ουδείς.

Με τελικό απολογισμό 4 συμμετοχές, 0 γκολ και 1 κλοπή, δεν γίνεται προκοπή.

Εν κατακλείδι, εδώ ισχύει η φράση «Όπως ήρθε, έφυγε…»,

αφού όσα πήρε από τον Ολυμπιακό τα έδωσε στους… κακοποιούς.

Το 2018 κατέφθασε στο λιμάνι και ο Μπίμπρας Νάτχο,

αλλά κι αυτός έριξε άγκυρα μόλις για μία σεζόν.

Όμως, η βραχύβια παραμονή του στον Πειραιά,

δεν απετέλεσε εμπόδιο για την καθιερωμένη τιμητική κλοπούλα,

που προσέδωσε στοιχειώδες σασπένς στο αδιάφορο πέρασμά του.

Ύπουλο χτύπημα στα νώτα του υπέστη το 2019 ο Παπέ-Αμπού Σισέ,

καθώς οι διαρρήκτες μπήκαν στον χώρο του από την πίσω πόρτα

(ποιος ξέρει, ίσως την είχε ξεχάσει ανοιχτή ο -ικανός, πλην όμως…- επιπόλαιος αμυντικός).

Για καλή τύχη των κλεφτών, δεν ήταν παρών ο σκληροτράχηλος Σενεγαλέζος,

γιατί θα ήταν αρκετό να τούς έκανε ένα εκφοβιστικό «Αμπούουου»

-διασκευάζοντας το άκρως επιτυχημένο «Μπουουου»

που έκανε προ ετών ο Μανωλάς στον επιθετικό τού Λιχτενστάϊν-

και θα είχαν γίνει καπνός τα καθάρματα.

Ο Μάρκος Εβανγκελίστα ντε Μοράϊς

δεν είναι συγγενής τής αξεπέραστης μοντέλας Λίντα Εβανγκελίστα,

αλλά εφήρμοζε πιστά την περίφημη ατάκα της

«Δεν σηκώνομαι από το κρεβάτι μου για λιγότερο από 10.000 δολάρια.».

Ο ακριβοθώρητος Βραζιλιάνος με το προσωνύμιο «Καφού»,

είδε την πορτογαλική καρικατούρα του, τον Κάρλος Μιγκέλ Ριμπέϊρο Ντίας,

να χρησιμοποιεί το ίδιο παρατσούκλι,

όμως η ποδοσφαιρική διαφορά ήταν χαώδης.

Ήρθε στον Ο.Σ.Φ.Π. τον Φεβρουάριο τού 2020

και το φθινόπωρο εκδιώχθηκε-δόθηκε ως δανεικός στη Νότιγχαμ,

έχοντας προσθέσει στο βιογραφικό του μία κλοπή

που διεπράχθη εις βάρος του λίγες ημέρες πριν από τον εξοστρακισμό του.

Σε μία ομάδα που δεν έχει στο γήπεδό της θύρα με τον αριθμό «13»,

είναι δυνατόν να μακρο-ημερεύσει ποδοσφαιριστής που επιλέγει να φοράει το «13» στη φανέλα του;

Εννοείται πως όχι.

Ως εκ τούτου,

η Σημειολογία ήταν ο οιωνός για την πορεία που θα είχε ο Ραφίνια στον Ολυμπιακό

και διόλου τυχαίως η ανακοίνωση τής εταιρείας

για την πρόωρη -και κυρίως, κοινή συναινέσει- λύση τής συνεργασίας,

ήταν πασιδήλως πιο πανηγυρική από την ανακοίνωση τής μεταγραφής.

Στις 23 Αυγούστου ήταν το καλωσόρισμα,

στις 31 Οκτωβρίου έγινε η παραδοσιακή κλοπούλα,

στις 2 Φεβρουαρίου έγινε το -παντελώς άκυρο- αποθεωτικό ξεπροβόδισμα.

«Η “Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ” ανακοινώνει

την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Ραφίνια.

Ο σπουδαίος Βραζιλιάνος είναι ένας από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές

που αγωνίστηκαν στο ελληνικό Πρωτάθλημα.

Με το πάθος, τις ικανότητες και τον επαγγελματισμό του, αποτέλεσε παράδειγμα για όλους.

Θα ανήκει πάντα στην οικογένεια του Ολυμπιακού.

Η πόρτα του Συλλόγου θα είναι πάντα ανοιχτή για τον Ραφίνια,

όπως ανοιχτές θα είναι για εκείνον πάντα οι καρδιές των φιλάθλων μας!

Υπερπρωταθλητή Ραφίνια, σε ευχαριστούμε για όλα! Καλή συνέχεια».

Χρειάστηκαν 79 λέξεις για να εκφραστεί η Ανακούφιση.

79 λέξεις αντί για 3 λέξεις.

79 λέξεις αντί για το «Ουφ, σε ξεφορτωθήκαμε.».

Όσο για τη διάρρηξη τού σπιτιού, ευτυχώς δεν οδήγησε και σε διάρρηξη των σχέσεων.

«Οι φιλίες δεν χαλάνε για τις κλοπές, ρε Ραφίνια.».

Η πιο τσίπικη κλοπή έγινε στην πολυτελή οικία τού Γιαν Ζεράρ Εμβιλά τον Μάϊο τού 2021.

Ίσως οι κακοποιοί να ήταν υπερήφανοι πατριώτες

που βρίσκονταν ακόμα υπό τη μέθη τού εορτασμού

για την επέτειο των διακοσίων ετών από την Έναρξη τής Ελληνικής Επαναστάσεως

και έτσι πήραν ως ενθύμιο τής αυθαίρετης επίσκεψής τους μόνο δύο ζευγάρια γυαλιά.

Κατόπιν, το έβαλαν στα πόδια,

καθώς ο δαιμονισμένος συναγερμός

ηχούσε πιο εκκωφαντικά κι από τα εφτά γκολ των αναπληρωματικών τής Γιουβέντους.

«Ελευθερόπουλος ή Θάνατος».

Αν ο Βαλμπουενά ήταν στο σπίτι του

όταν οι κακοποιοί έφτασαν τον Δεκέμβριο τού 2021 προ των θυρών του,

θα μπορούσε να είχε κοιτάξει από το «ματιέ» τής πόρτας και να τούς προγκούσε

(δεν μπορείτε να πείτε· θεϊκό το λογοπαίγνιο με το «ματιέ», ε;).

Όμως,

ο βιρτουόζος Γάλλος έλειπε από την οικία του και όταν επέστρεψε τα βρήκε όλα… Κόλο Μουανί

(τυχαίο το ονοματεπώνυμο επειδή πρόκειται για συμπατριώτες διεθνείς ποδοσφαιριστές).

Και βεβαίως,

έχω αφήσει για το τέλος την παντελώς ανεξήγητη -και συνάμα, παντελώς εξηγήσιμη- κλοπή

που είχε καταγγείλει η πειραϊκή «Κ.Α.Ε.» το 2019,

όταν οι ιθύνοντές της ισχυρίστηκαν πως άγνωστοι εισέβαλαν στο «Σ.Ε.Φ.»

και έκλεψαν 500.000 ευρά από το χρηματοκιβώτιο τής μπασκετικής ομάδας.

Γιατί γελάτε;

Γιατί έχετε σκάσει στα γέλια;

Γιατί κυλιέστε κάτω κρατώντας την κοιλιά σας;

Τι άνθρωπες είστ’ εσείς;

Επιμύθιο:

Οι κακοπροαίρετοι, οι συνωμοσιολόγοι και εν γένει οι εχθροί τού Ολυμπιακού

διασπείρουν ασταμάτητα φήμες ότι οι εγκληματίες έχουν εσωτερική πληροφόρηση,

ότι συνήθως οι κλοπές συμβαίνουν σε σπίτια ανεπιθύμητων παικτών,

ότι χρησιμοποιούνται ως μοχλοί ψυχολογικής πίεσης για πρόωρη λύση συμβολαίων,

ότι αποτελούν ιδανική μέθοδο ώστε να παραχθεί αποστροφή και να πυροδοτηθούν τάσεις φυγής.

Ανοησίες…

Ήγγικεν γαρ η «Στιγμή τής Αλήθειας».

Ήγγικεν η στιγμή να ξεκαθαρίσουμε άπαξ διά παντός τι συμβαίνει

και γιατί στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων

οι ληστείες-κλοπές-διαρρήξεις γίνονται σε «ερυθρόλευκες» πολυτελείς κατοικίες.

Σάς αποκαλύπτω, λοιπόν, μετά πάσης επισημότητος,

ότι ετούτο το φαινόμενο έχει μεταφυσικές διαστάσεις και οφείλεται σε «Αρχαία Κατάρα».

Συγκεκριμένα,

τρεις αθλητές που αγωνίστηκαν το 776 π.Χ. στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες,

ο Δεκατριεύς ο Αθηναίος, ο Φιλάδελφος ο Οριτζινάλιος και ο Τούμπας ο Μακεδών,

ηττήθηκαν στο Πένταθλο από τον Γανυμήδη τον Παραγκόφρονα

και διεπίστωσαν πως τούς έκλεψε τη νίκη κατόπιν ανίερης συναλλαγής με τούς Ελλανοδίκες.

Έτσι, αφήσανε αρά σε όποια ομάδα επέλεγε στο μέλλον τον Γανυμήδη για το έμβλημά της,

να έχει ισόβια σχέση με την Κλοπή.

Και όντως, όπως αποδεικνύει η Ιστορία,

η κατάρα των τριών αδικημένων αθλητών εκπληρώνεται διαρκώς στο έπακρον.

Πάμε στην επόμενη κλοπή…

Ο Αθλητάμπουρας