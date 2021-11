Τέλος ο Σόλσκιερ από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Μετά την συντριβή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 4-1 από την Γουότφορντ, η διοίκηση των «Κόκκινων Διαβόλων» πήρε την μεγάλη απόφαση και «τελειώνει» ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ από την τεχνική ηγεσία.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, μετά από συμβούλιο πέντε ωρών, αποφασίστηκε το τέλος της συνεργασίας με τον Νορβηγό τεχνικό, με τον οποίο πλέον η διοίκηση της Γιουνάιτεντ συζητάει για λύση κοινή συναινέση του συμβολαίου του.

Η απόφαση πάρθηκε από τον Τζόελ Γκλέιζερ και αναμένεται σύντομα να επισημοποιηθεί.

Manchester United board have decided to fire Ole Gunnar Solskjær after 5 hour internal talk, confirmed. Mutual agreement to part ways now considered. 🔴 #MUFC



Once Joel Glazer approves the decision, it will be confirmed and announced by Man United. pic.twitter.com/e9V7GeLIE7