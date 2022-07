Απίστευτο: Προπονητής στην Αργεντινή έβαλε... τρικλοποδιά σε παίκτη της αντιπάλου ομάδας!

Έχουμε δει προπονητές να ζουν πολύ έντονα τους αγώνες των ομάδων τους και να είναι μονίμως μία ανάσα από τον αγωνιστικό χώρο.

Ο προπονητής της Βελέζ Σάρσφιλντ, Αλεξάντερ Μεντίνα πάντως το… παράκανε. Τι έκανε ο θεούλης;

Στο ματς της ομάδας του με τη Γοδόι Κρουζ (1-1) όταν ένας ποδοσφαιριστής της αντιπάλου ομάδας βρέθηκε στην πλάγια γραμμή, σχεδόν μπροστά από τον πάγκο της ομάδας του, είπε να... βοηθήσει λίγο τον παίκτη του, στην εξουδετέρωση του παίκτη των γηπεδούχων.

Πιο συγκεκριμένα έβαλε τρικλοποδιά στον ποδοσφαιριστή της Γοδόι και μολονότι στη συνέχεια κοιτούσε αλλού... σαν να μη συνέβη τίποτα, εν τέλει δέχτηκε την κόκκινη κάρτα από την διαιτητή, παίρνοντας πρόωρα τον δρόμο για τα αποδυτήρια.

Vélez Sarsfield manager Alexander Medina was sent off against Godoy Cruz last night after he fouled an opposition player... 😅pic.twitter.com/CfMvOMkjiA