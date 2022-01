Βούτσεβιτς για Τζόκοβιτς: Λυπηρή η συμπεριφορά των πολιτικών απέναντι σε έναν πρωταθλητή

Ως πολιτικό παιχνίδι χαρακτήρισε την απέλαση του Νόβακ Τζόκοβιτς από την Αυστραλία, ο σέντερ των Σικάγο Μπουλς, Νίκολα Βούτσεβιτς.

Ο 31χρονος Μαυροβούνιος άσος, με ανάρτηση του στο twitter υποστήριξε πως ήταν λυπηρό το πώς αντιμετώπισαν έναν πρωταθλητή, ενώ τόνισε πως όλα έγιναν ώστε κάποιοι πολιτικοί να αποκτήσουν ακολούθους.

«Αυτό που συμβαίνει στον Τζόκοβιτς είναι μόνο πολιτικοί που χρησιμοποιούν τη δύναμή τους για επίδειξη και για να αποκτήσουν παραπάνω ψηφοφόρους. Δεν έχει να κάνει με την Covid ή προβλήματα με Visa, τον χρησιμοποίησαν για να κάνουν τους εαυτούς τους καλύτερους. Είναι λυπηρή η συμπεριφορά τους απέναντι σε ένα ελίτ πρωταθλητή», έγραψε στο twitter o Βούτσεβιτς.

What happened to Djokovic is just politicians using their power to show off and get extra followers.

It has nothing to do with Covid or visa issues, they used him to try to make themselves look better.

Very sad how they treated a First Class Champion!