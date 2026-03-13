Ο ΑΣ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση μετά το περιστατικό της δολοφονίας του 20χρονου οπαδού της ομάδας το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά, εκφράζοντας την επιθυμία της για την άμεση απόδοση της δικαιοσύνης στους υπεύθυνους.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο ΑΣ έστειλες το δικό του μήνυμα για τη δολοφονία του 20χρονου φίλου της ομάδας, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια προς την οικογένεια του θύματος και ζήτησε την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης και την παραπομπή των υπεύθυνων στη δικαιοσύνη.

