Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Έβελυν Μητροπούλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ20 που διεξάγεται στο Γιουτζίν του Όρεγκον, στις ΗΠΑ, στο Hayward Field, χαρίζοντας στην Ελλάδα το πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του μήκους, πραγματοποίησε άλμα στα 6,44μ, μόλις ένα εκατοστό μακριά από το ατομικό της ρεκόρ (6,45μ) και πανηγύρισε τη μεγαλύτερη διάκρισή της μέχρι τώρα στην καριέρα της.

Περισσότερα στο paixebala.gr.