Ασταμάτητος. Αυτός ο Παναθηναϊκός έχει την πειστικότητα πως θα βρει στον τρόπο να φθάσει στο αποτέλεσμα. Αρχικά προκρίθηκε στη League Phase του Conference League. Χωρίς ήττα στα προκριματικά. Από τότε σε τρεις διοργανώσεις, μετρά σε 15 αγώνες 14 νίκες και μια ήττα. Με 34 γκολ υπέρ και 7 κατά.

Η ομάδα του Νίστρουπ δεν φθάνει μόνο στην επιτυχία, αλλά, η ίδια η απόδοσή της είναι χορταστική και θεαματική. Έτσι και χθες με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ακόμη και ο τελευταίος φίλαθλος του Παναθηναϊκού πίστευε στη νίκη μετά το 1-1 των Βούλγαρων. Η εμφάνιση ήταν ξανά ολοκληρωτική. Η μια ευκαιρία διαδεχόταν την άλλη. Έφθασε να έχει 23 τελικές. Παρά τις ικανότητες του αντίπαλου τερματοφύλακα, που έφτασε τις… δέκα επεμβάσεις στο 50΄, το δεύτερο γκολ θα ερχόταν.

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