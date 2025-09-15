Ο Εργκίν Αταμάν εμφανίστηκε στεναχωρημένος μετά την ήττα της Τουρκίας στον τελικό του EuroBasket 2025, ενώ δε θέλησε να σχολιάσει ένα τρίποντο που επέλεξε να σουτάρει ο Σενγκούν σε κρίσιμο σημείο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου:

«Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες στο EuroBasket μιλούσα πολύ στις συνεντεύξεις Τύπου. Τώρα δεν υπάρχουν λόγια να πεις γιατί είμαστε πολύ στεναχωρημένοι που χάσαμε ένα παιχνίδι που είχαμε στον έλεγχό μας και το χάσαμε. Συγχαρητήρια στην Γερμανία».

Για το χαμένο τρίποντο του Σενγκούν: «Δε μου αρέσει να κάνω σχόλια για τις αποφάσεις των παικτών μου. Το παιχνίδι τελείωσε, ο Αλπερέν πήρε το σουτ, οπότε τελείωσε για εμένα. Δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο για αυτό».

Για την ιστορική σημασία του μεταλλίου της Τουρκίας: «Λυπάμαι, αλλά όταν χάνω, δεν βλέπω τίποτα θετικό. Αύριο ή μεθαύριο θα κάνουμε αναλύσεις για το τουρνουά. Είμαι πολύ απογοητευμένος για το αποτέλεσμα σήμερα».

Κορυφαίος προπονητής του EuroBasket 2025 ο Εργκίν Αταμάν

Ο Εργκίν Αταμάν επιβραβεύθηκε για την εκπληκτική πορεία της Τουρκίας στο EuroBasket 2025 και την εξασφάλιση του αργυρού μεταλλίου, με την ανάδειξή του σε καλύτερο προπονητή της διοργάνωσης.