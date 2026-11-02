Δύο παιχνίδια ρίχνουν σήμερα την αυλαία της 9ης αγωνιστικής της Super League και τα δύο έχουν βαρύ φορτίο. Στις 18:00 ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Βόλο στο Περιστέρι και στις 19:30 η Καλαμάτα φιλοξενεί τον Ηρακλή στη Νίκαια, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν την επιστροφή στις νίκες.

Στο Περιστέρι οι δύο ομάδες ξανασυναντιούνται μέσα σε τέσσερις μέρες. Την περασμένη Πέμπτη ο Ατρόμητος κέρδισε 3-1 στον Βόλο για το Κύπελλο, χαλώντας το ντεμπούτο του Χουάν Κάρλος Γκαρίδο στον πάγκο των κυανέρυθρων. Βρέθηκε πίσω στο 8′ και γύρισε το παιχνίδι μέσα σε λίγα λεπτά, με Οφόρι, Μουτουσαμί και αυτογκόλ του Αγιακουά. Στο πρωτάθλημα, όμως, ο Ατρόμητος δεν έχει νίκη, μετρά δύο ισοπαλίες και πέντε ήττες σε επτά αγώνες και κάθεται στην προτελευταία θέση με δύο βαθμούς. Ο Κέρκεζ δεν έχει τον Μήτογλου, ενώ ο Νούνιες δεν είναι έτοιμος. Ο Βόλος είναι τελευταίος με μηδέν βαθμούς, μετά την αφαίρεση τριών λόγω του στημένου με τον Πανσερραϊκό και ψάχνει την πρώτη του νίκη στην εποχή Γκαρίδο, που ανέλαβε μετά την αποχώρηση του Μπράτσου. Ο Ισπανός τεχνικός δεν υπολογίζει τον τιμωρημένο Μεντίλ και τους Τασιούρα και Ες Σαουμπί.

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