Επί γερμανικού εδάφους βρίσκεται πλέον ο Χάρι Κέιν, έτοιμος να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο με την Μπάγερν Μονάχου. Ο Άγγλος διεθνής επιθετικός, από το αεροδρόμιο μετέβη απευθείας στο νοσοκομείο για να υποβληθεί στις καθιερωμένες και απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Harry Kane arriving for the second part of his Bayern Munich medical 🩺 pic.twitter.com/xpupvnBJ54

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 11, 2023