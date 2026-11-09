Με τον καλύτερο τρόπο συνδύασε ο Τάσος Μπακασέτας την αγωνιστική του παρουσία με τη νίκη του ΑΠΟΕΛ απέναντι στον Άρη Λεμεσού. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ανατροπής με 3-1, καθώς πέτυχε ένα γκολ και μοίρασε μία ασίστ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας στάθηκε στη θερμή υποδοχή που είχε από τους ανθρώπους του συλλόγου και τον κόσμο, αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά το πρώτο διάστημα της παρουσίας του, αφού είχε προηγηθεί μεγάλο διάστημα αγωνιστικής απραξίας.

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