Σοβαρές απορίες προκαλεί η επιλογή της Μπαρτσελόνα να φιλοξενεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Barça Academy ποδοσφαιρικό καμπ στην κατεχόμενη Λευκωσία, χρησιμοποιώντας μάλιστα χαρακτηρισμούς που εγείρουν εύλογες αντιδράσεις.

Η σχετική ανακοίνωση φέρει την ονομασία «Lefkosa Camp» και αναφέρει ως χώρο διεξαγωγής το λεγόμενο Near East University («Πανεπιστήμιο Εγγύς Ανατολής»). Ιδιαίτερη σημασία έχει, ωστόσο, το γεγονός ότι ο ίδιος ο καταλανικός σύλλογος προσδιορίζει την περιοχή ως «Lefkosa, Northern Cyprus» («Λευκωσία, Βόρεια Κύπρος»).

Σύμφωνα με το goal.philenews.com, το καμπ θα πραγματοποιηθεί στις 7-11 και 16-20 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ καθημερινά προβλέπονται τρία γκρουπ προπονήσεων. Η σχετική καταχώριση περιλαμβάνει ακόμη τα στοιχεία του υπευθύνου, καθώς και τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας.

Ως εκ τούτου, δεν πρόκειται απλώς για μια προωθητική ενέργεια φορέων του ψευδοκράτους. Το καμπ έχει αναρτηθεί στην επίσημη πλατφόρμα της Barça Academy και παρουσιάζεται ως μέρος του διεθνούς δικτύου ποδοσφαιρικών καμπ της Μπαρτσελόνα. Η χρήση της συγκεκριμένης ονομασίας δημιουργεί τουλάχιστον την εντύπωση ότι επιχειρείται η εξομάλυνση της εικόνας μιας παράνομης οντότητας, η οποία αναγνωρίζεται μόνο από την Τουρκία.

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω του παρελθόντος του Ζοάν Λαπόρτα. Τον Σεπτέμβριο του 2014, όταν δεν βρισκόταν στην προεδρία της Μπαρτσελόνα, είχε επισκεφθεί τα κατεχόμενα και είχε συναντηθεί στην Κερύνεια με τον Σερντάρ Ντενκτάς και τον τότε επικεφαλής της τουρκοκυπριακής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Εκείνη την περίοδο ο Λαπόρτα είχε δηλώσει ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αναμέτρηση μεταξύ της Καταλονίας και ομάδας από τα κατεχόμενα, προχωρώντας μάλιστα σε παραλληλισμούς μεταξύ των δύο περιπτώσεων. Δώδεκα χρόνια αργότερα, ωστόσο, ένα τέτοιο παιχνίδι δεν έχει πραγματοποιηθεί.