Επιβεβαιωθήκαμε σε ό,τι προβλέψαμε για την Τετάρτη 11/6/2026. Προτείναμε γκολ στους δυο πρώτους χρονικά αγώνες του μουντιάλ και πέσαμε μέσα.

Συγκεκριμένα το Under στο Μεξικό-Ν. Αφρική (έληξε 2-0) και το 2-3 γκολ στο Νότια Κορέα-Τσεχία (έληξε 2-1). Το κέρδος είναι μικρό, αλλά έγινε καλή αρχή.

Με Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου θα ασχοληθούμε και σήμερα. Βάση μας είναι οι σφιχτές… άμυνες. Τα προγνωστικά μας αφορούν την 1η αγωνιστική του 2ου ομίλου και του 4ου ομίλου.

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