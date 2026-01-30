Ο ΟΠΑΠ γυρίζει σελίδα και εισέρχεται σε μια νέα φάση δυναμικής εξέλιξης, στην εποχή της Allwyn, με το rebranding να φέρνει ανανεωμένες εμπειρίες ψυχαγωγίας για τους πελάτες, μέσα από την τεχνολογία, την ψηφιοποίηση και τη συνεχή καινοτομία.

Η εποχή της Allwyn συνοδεύεται από μια ολοκληρωμένη αναβάθμιση τόσο στο δίκτυο καταστημάτων, όσο και στο online περιβάλλον. Ήδη, το νέο brand είναι ορατό σε βασικά σημεία επαφής με τους πελάτες στα πρώτα καταστήματα Allwyn και PLAY, που έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Πάτρα. Παράλληλα, στον αέρα βρίσκεται και το Allwyn.gr, το νέο website της εταιρείας. Πρόκειται για έναν μοναδικό online κόμβο διασκέδασης, στον οποίο οι πελάτες μπορούν να απολαύσουν όλη την εμπειρία που προσφέρει η Allwyn.

Εδώ και λίγες ημέρες, στα χρώματα της Allwyn έχουν ντυθεί και τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Λεωφόρο Αθηνών.

Δείτε σε βίντεο το rebranding των κεντρικών γραφείων της εταιρείας:

Παρά την αλλαγή της εμπορικής επωνυμίας σε Allwyn, το DNA και η κληρονομιά του ΟΠΑΠ παραμένουν αναλλοίωτα. Τα δημοφιλή παιχνίδια, όπως ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ και ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, διατηρούν την ταυτότητά τους, συνεχίζοντας να εξελίσσονται και να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες διασκέδασης με υπεύθυνο τρόπο.

