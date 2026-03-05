Ένα αξέχαστο χειμωνιάτικο πάρτι με θέα το χιονισμένο τοπίο του Χελμού έζησαν οι σκιέρ που βρέθηκαν στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Στα 1.900 μέτρα υψόμετρο, ο χώρος της καντίνας που βρίσκεται στην καρδιά του χιονοδρομικού, μετατράπηκε σε ένα meeting point γεμάτο μουσική, κόσμο και έντονη ενέργεια, με ένα αξέχαστο Après Ski Party από την Allwyn, η οποία είναι χορηγός του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων.

Στα decks βρέθηκε ο DJ Nick JoJo, ο οποίος ανέλαβε να κρατήσει την ένταση ψηλά και να μετατρέψει το σημείο στο απόλυτο χειμωνιάτικο party. Με τη μουσική να ακούγεται μέχρι τις πίστες, το Αprès Ski Party της Allwyn έδωσε έναν ακόμη λόγο στους επισκέπτες του χιονοδρομικού, να παραμείνουν στο βουνό.

Δείτε το βίντεο:

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα