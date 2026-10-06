Οι αγώνες των εθνικών ομάδων ολοκληρώνονται σήμερα. Πέφτει η αυλαία της 4ης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League με 10 παιχνίδια. Ξεχωρίζουν οι αγώνες του 3ου ομίλου της 1ης κατηγορίας, Κροατία-Ισπανία (21:45) και Αγγλία-Τσεχία (21:45).

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Εντός έδρας αναμετρήσεις για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στη Euroleague

Στη Euroleague διεξάγεται η 4η αγωνιστική με εντός έδρας αγώνες για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό κόντρα σε ομάδες από την Τουρκία.

Την Πέμπτη, στις 21:15, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Φενερμπαχτσέ και την Παρασκευή, στις 21:15, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Αναντολού Εφές.

Στη 2η αγωνιστική του EuroCup σήμερα (20:30) ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπόσνα Σαραγέβο και την Τετάρτη (20:00) ο Άρης υποδέχεται την Σαν Πάμπλο Μπούργκος.

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρονται αμέτρητες αγορές και η προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* για τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στη Euroleague και το EuroCup.

Nέα εμπειρία Virtual Sports Ποδόσφαιρο στα καταστήματα Allwyn

Το Virtual Ποδόσφαιρο έχει πρόσφατα ανανεωθεί, προσφέροντας ακόμη πιο πλούσια εμπειρία παιχνιδιού. Οι αγώνες πλέον περιλαμβάνουν μεγαλύτερη ποικιλία φάσεων και δράσης και περισσότερες στοιχηματικές επιλογές και ανανεωμένο Bet Builder Ready, προσφέροντας μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία στους παίκτες.

Η εμπειρία των Virtual Sports περιμένει τους παίκτες σε ένα κατάστημα Allwyn κοντά τους, με συνεχόμενη δράση – αγώνες κάθε 3 λεπτά, νέες αγορές και ανανεωμένο περιεχόμενο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ