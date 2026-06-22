Ο αγώνας της Αργεντινής με την Αυστρία ξεχωρίζει στο πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στο Τέξας διεξάγεται το παιχνίδι του 10ου ομίλου και αρχίζει στις 20:00. Και οι 2 ομάδες πέτυχαν νίκες στην 1η αγωνιστική. Η Αργεντινή κέρδισε με 3-0 την Αλγερία και η Αυστρία επικράτησε με 3-1 της Ιορδανίας.

Τέσσερις ώρες αργότερα, στις 00:00, στη Φιλαδέλφεια, η Γαλλία αντιμετωπίζει το Ιράκ με στόχο τη 2η νίκη της στη διοργάνωση. Στην πρεμιέρα 9ου ομίλου η Γαλλία κέρδισε με 3-1 τη Σενεγάλη. Το Ιράκ ηττήθηκε με 4-1 από τη Νορβηγία.

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Τα άλλα 2 ματς του 9ου και του 10ου ομίλου αρχίζουν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης. Στις 03:00 η Νορβηγία αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη και στις 06:00 παίζουν η Ιορδανία με την Αλγερία.

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Δείτε επιλογές με ενισχυμένες αποδόσεις για τους αγώνες του 9ου και του 10ου ομίλου:

Αργεντινή-Αυστρία

Η Αργεντινή να κερδίσει & Over 9.5 κόρνερ

Να σκοράρει ο Τζούλιαν Αλβάρεζ

Σκορ πολλαπλών επιλογών 1-0, 2-0 ή 3-0

Γαλλία-Ιράκ

Να σκοράρει ο Κιλιάν Εμπαπέ, η Γαλλία να κερδίσει & Over 3.5 γκολ

Να σκοράρει ο Ουσμάν Ντεμπελέ

Over 3.5 γκολ & Over 10.5 κόρνερ

Νορβηγία-Σενεγάλη

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 9.5 κόρνερ

Σκορ πολλαπλών επιλογών 1-0, 2-0 ή 3-0

Over 0.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο & Over 4.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο

Ιορδανία-Αλγερία

Over 0.5 γκολ Αλγερία & Over 6.5 κόρνερ Αλγερία

Σκορ πολλαπλών επιλογών 0-1, 0-2 ή 0-3

Η Αλγερία να κερδίσει, Over 2.5 γκολ & Over 7.5 κόρνερ

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