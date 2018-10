Θα ανέβει στην κορυφή του ομίλου η Εθνική Ομάδα;

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει έξι συνδυαστικά στοιχήματα για το κρίσιμο αποψινό παιχνίδι του Nations League Φινλανδία-Ελλάδα.



Το πιο κρίσιμο παιχνίδι της στο Nations League δίνει σήμερα η Εθνική Ομάδα. Στις 21:45, στο Τάμπερε, αντιμετωπίζει την πρωτοπόρο του δεύτερου ομίλου της League 3 Φινλανδία, η οποία σε τρία παιχνίδια έχει πετύχει ισάριθμες νίκες.



Η Εθνική Ομάδα, μετά τη νίκη με 1-0 κατά της Ουγγαρίας, έμεινε μόνη της στη δεύτερη θέση, με τρεις βαθμούς διαφορά από την Φινλανδία. Αν κερδίσει απόψε θα ανέβει στην κορυφή του ομίλου και θα κάνει το αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης.



Σε περίπτωση ισοπαλίας θα πρέπει να κερδίσει τη Φινλανδία, στον αγώνα ρεβάνς, στις 15 Νοεμβρίου στο ΟΑΚΑ, για να τη φτάσει στη βαθμολογία και να πάρει την πρώτη θέση, αφού θα υπερτερεί στα μεταξύ τους παιχνίδια.



Η Εθνική Ομάδα, αν καταφέρει να τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου, θα ανέβει στη League 2 και θα αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής στα play off του Nations League, που θα γίνουν τον Μάρτιο του 2020. Παράλληλα, θα έχει δεύτερη ευκαιρία για να προκριθεί στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2020, σε περίπτωση που δεν καταφέρει να πάρει το εισιτήριο από τα προκριματικά.



Tο Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ προσφέρει πλήθος ειδικών στοιχημάτων για το καθοριστικής σημασίας σημερινό παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας με την Φινλανδία.



