Θα κερδίσει στο γήπεδο του Final Four ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ;

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ κέρδισε με 76-70 τη Μπαρτσελόνα κι έφτασε τις 5 νίκες σε 8 αγώνες του στην Euroleague. Απόψε, στις 21:30, θα αντιμετωπίσει, στη Βιτόρια, τη Μπασκόνια. Θα αγωνιστεί στη Fernado Buesa Arena, το γήπεδο όπου θα διεξαχθεί το Final Four, με στόχο τη δεύτερη εκτός έδρας νίκη του.



Η Μπασκόνια απομακρύνθηκε από την πρώτη οχτάδα, που οδηγεί στα PlayOffs, μετά την εκτός έδρας ήττα της με 93-90 από την Αρμάνι Μιλάνο. Ο απολογισμός της, στις 8 πρώτες αγωνιστικές, είναι 2 νίκες και 6 ήττες.



Ρεκόρ οι 22 πόντοι στον αγώνα με τη Ζαλγκίρις Κάουνας



Ο Νικ Καλάθης αναμένεται να είναι και σήμερα από τους πρωταγωνιστές του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ. Πόσους πόντους θα καταφέρει να πετύχει, περισσότερους ή λιγότερους από 11,5;



Ο μέσος όρος του στην Euroleague είναι 10 πόντοι ανά αγώνα και το ρεκόρ του οι 22 πόντοι στο παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις Κάουνας. Στα υπόλοιπα 7 ματς ο Καλάθης σημείωσε 14 πόντους με τον Ολυμπιακό, 11 με την Εφές Αναντολού, 10 με την Μπουντούτσνοστ, 9 με τη Μπάγερν, 8 με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, 4 με την Γκραν Κανάρια και 2 με τη Μπαρτσελόνα.



