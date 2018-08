Θα πετύχει το πρώτο του γκολ ο Κριστιάνο Ρονάλντο;

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα για το αυριανό ντέρμπι της Γιουβέντους με τη Λάτσιο...





Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν κατάφερε να σκοράρει στο ντεμπούτο του με τη Γιουβέντους, στην πρεμιέρα του ιταλικού πρωταθλήματος. Η «Μεγάλη Κυρία» όμως, μπήκε με το δεξί στη νέα σεζόν. Κέρδισε 3-2 εκτός έδρας την Κιέβο, σ’ ένα ματς όπου προηγήθηκε 1-0, βρέθηκε να χάνει 2-1, αλλά πέτυχε 2 γκολ στο τελευταίο εικοσάλεπτο, το νικητήριο στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.Αύριο, στις 19:00, στο Allianz Stadium, η Γιουβέντους αντιμετωπίζει τη Λάτσιο, στο ντέρμπι της δεύτερης αγωνιστικής της Serie A. Στην πρεμιέρα, η Λάτσιο, παρότι άνοιξε το σκορ, ηττήθηκε 2-1, από τη Νάπολι, στο Olimpico. Πέρσι, είχε κάνει την έκπληξη, κερδίζοντας 2-1, εκτός έδρας, τη Γιουβέντους, με δύο γκολ του Τσίρο Ιμόμπιλε, ο οποίος ήταν ο σκόρερ της Λάτσιο και στο ματς με τη Νάπολι.Κόντρα στη Λάτσιο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, θα επιδιώξει να πετύχει το πρώτο του γκολ. Θα καταφέρει να σκοράρει σήμερα για πρώτη φορά, με τη φανέλα της Γιουβέντους;Το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ, προσφέρει πολλά ειδικά στοιχήματα, πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκεια του ντέρμπι Γιουβέντους-Λάτσιο.Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν, μεταξύ άλλων, στον παίκτη που θα πετύχει το πρώτο γκολ, το οποιοδήποτε γκολ και το τελευταίο γκολ, το λεπτό του πρώτου γκολ, τη διαφορά νίκης, το ημίχρονο με τα υψηλότερο σκορ του αγώνα και των δύο ομάδων, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία του αγώνα, του πρώτου και του δεύτερου ημιχρόνου, τη νίκη με μηδέν παθητικό, τα κόρνερ των δύο ομάδων στον αγώνα και στο πρώτο ημίχρονο, το πρώτο και το τελευταίο κόρνερ, τον νικητή των κόρνερ, την πρώτη και την τελευταία ομάδα που θα σκοράρει, την ομάδα που θα σκοράρει πρώτη σε συνδυασμό με το τελικό αποτέλεσμα.Για το παιχνίδι Γιουβέντους-Λάτσιο προσφέρονται, από το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ και τα ακόλουθα τρία συνδυαστικά στοιχήματα:· Ο Ρονάλντο να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 3-1 και η Γιουβέντους Over 3,5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο.· Η Γιουβέντους να σκοράρει και στα 2 ημίχρονα και η Γιουβέντους Over 6,5 κόρνερ στον αγώνα και λεπτό 1ου γκολ 1-30.· Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και Over 3,5 γκολ στον αγώνα και Over 10,5 κόρνερ στον αγώνα.Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα, στο ντέρμπι Γιουβέντους-Λάτσιο και στα υπόλοιπα ματς, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν cash-out, να κλείνουν δηλαδή τα στοιχήµατα, πριν από τη διευθέτηση των επιλογών τους, τόσο για παιχνίδια που έχουν παίξει πριν την έναρξη τους (pre-game), όσο και στους live αγώνες.