Αντεπίθεση στην Euroleague με νίκη στο Μόναχο θέλει ο Ολυμπιακός

· To Pamestoixima.gr προσφέρει ακόμα μεγαλύτερες αποδόσεις για τον αγώνα Μπάγερν-Ολυμπιακός και τους Under/Over 12,5 πόντους του Γιώργου Πρίντεζη.



Ο Ολυμπιακός προέρχεται από 3 σερί ήττες στην Euroleague και θέλει να επιστρέψει στις νίκες, για να μην απομακρυνθεί κι άλλο από την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας. Απόψε, στις 21:30, αντιμετωπίζει στο Μόναχο την ισόβαθμή του Μπάγερν. Στις 7 πρώτες αγωνιστικές της Euroleague, οι «ερυθρόλευκοι» και οι Βαυαροί, έχουν σημειώσει από 3 νίκες και 4 ήττες.



Το Pamestoixima.gr προσφέρει ακόμα μεγαλύτερες αποδόσεις για τον νικητή του αγώνα Μπάγερν-Ολυμπιακός και το ειδικό στοίχημα για τους Under/Over 12,5 πόντους του Γιώργου Πρίντεζη.



Η «απόδοση της ημέρας» για το πρώτο γκολ από τον Αντρέ Σίλβα



Το σημερινό πρόγραμμα έχει και ποδοσφαιρική δράση. Πέφτει η αυλαία στους ομίλους του Nations League. Στη League 1 είναι ήδη γνωστές οι ομάδες, που έχουν καταλάβει την πρώτη θέση στους τέσσερις ομίλους και θα πάρουν μέρος στο Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 5 έως τις 9 Ιουνίου 2019, στην Πορτογαλία. Η Αγγλία, η Ελβετία, η Ολλανδία και η Πορτογαλία είναι οι 4 ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο.



Η Πορτογαλία εξασφάλισε την πρώτη θέση στον τρίτο όμιλο, με την ισοπαλία 0-0, που πήρε το Σάββατο, από την Ιταλία, στο Μιλάνο. Σήμερα στις 21:45, στο Γκιμαράες, υποδέχεται την ουραγό του ομίλου Πολωνία, την οποία κέρδισε εκτός έδρας με 3-2.



Ο Αντρέ Σίλβα πέτυχε το πρώτο γκολ της Πορτογαλίας σε αυτό το παιχνίδι, ισοφαρίζοντας 1-1 το σκορ. Ήταν ο σκόρερ της Πορτογαλίας και στην εντός έδρας νίκη της με 1-0 κατά της Ιταλίας. Θα καταφέρει να πετύχει και σήμερα το πρώτο γκολ κόντρα στην Πολωνία;



Η «απόδοση της ημέρας» από το Pamestoixima.gr είναι για το πρώτο γκολ στον αγώνα Πορτογαλία-Πολωνία από τον Αντρέ Σίλβα.



Μεγαλύτερες αποδόσεις και περισσότερες στοιχηματικές επιλογές



Το Pamestoixima.gr προσφέρει πολλές στοιχηματικές επιλογές και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές αποδόσεις για όλους τους σημερινούς αγώνες της Euroleague και του Nations League. Είναι διαθέσιμο και μέσω εφαρμογής (app) για κινητά και tablet, δίνοντας τη δυνατότητα στους παίκτες να ενημερωθούν και να επιλέξουν εύκολα και γρήγορα όλες τις διαθέσιμες στοιχηματικές επιλογές, όπου και αν βρίσκονται.



Η πλήρως ανανεωμένη και τεχνολογικά αναβαθμισμένη πλατφόρμα αθλητικού στοιχηματισμού του ΟΠΑΠ προσφέρει ακόμα μεγαλύτερες αποδόσεις, περισσότερες στοιχηματικές επιλογές και «έξυπνο» cash out.