Ξεκαθάρισμα λογαριασμών στην Premier League

Η Λίβερπουλ και η Μάντσεστερ Σίτι «συγκατοικούν» στην κορυφή της Premier League και είναι αήττητες με έξι νίκες και μία ισοπαλία. Ήρθε η ώρα να λύσουν τους λογαριασμούς τους.



Την Κυριακή, στις 18:30, στο Anfield θα διεξαχθεί το μεγάλο ντέρμπι της Premier League, Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι. Η νικήτρια θα μείνει μόνη της στην κορυφή. Σε περίπτωση ισοπαλίας θα συνεχίσουν ισόβαθμες και είναι πιθανό να τις φτάσει η Τσέλσι, αν κερδίσει εκτός έδρας τη Σαουθάμπτον.



Ντέρμπι γίνεται και στη Ligue 1. Την Κυριακή, στις 22:00, στο Parc des Princes, η πρωτοπόρος Παρί Σεν Ζερμέν, που μετράει μόνο νίκες στις οχτώ πρώτες αγωνιστικές, υποδέχεται την πέμπτη στη βαθμολογία Λυών, που έχει δέκα βαθμούς λιγότερους.



Το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ προσφέρει, για τα ντέρμπι Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι και Παρί Σεν Ζερμέν-Λυών, δώδεκα συνδυαστικά στοιχήματα, έξι ανά αγώνα.



ΤΑ ΕΞΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ



Τα συνδυαστικά στοιχήματα του Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ για το ντέρμπι Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι είναι τα ακόλουθα:



• Η Λίβερπουλ να σκοράρει πρώτη και ο αγώνας να λήξει ισόπαλος και η Λίβερπουλ over 5,5 κόρνερ στον αγώνα.



• Ο Σαλάχ να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 2-2.



• Ο Φιρμίνιο να σκοράρει και η Λίβερπουλ να κερδίσει τον αγώνα και η Λίβερπουλ over 5,5 κόρνερ στον αγώνα.



• Ο Αγκουέρο να σκοράρει και ο αγώνας να λήξει ισόπαλος και η Μάντσεστερ Σίτι over 5,5 κόρνερ στον αγώνα.



• Ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο και 2-3 γκολ στον αγώνα και ομάδα με τα περισσότερα κόρνερ η Μάντσεστερ Σίτι.



• Ο Γκαμπριέλ Ζεσούς να σκοράρει πρώτος και λεπτό τελευταίου γκολ 81-90 και over 9,5 κόρνερ στον αγώνα.



ΤΑ ΕΞΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ-ΛΥΩΝ



Τα έξι συνδυαστικά στοιχήματα του Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ για το ντέρμπι Παρί Σεν Ζερμέν-Λυών είναι τα εξής:



• Ο Νεϊμάρ να σκοράρει πρώτος και η Παρί Σεν Ζερμέν να κερδίσει τον αγώνα και η Παρί Σεν Ζερμέν over 6,5 κόρνερ στον αγώνα.



• Ο Καβάνι να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 3-1.



• Ο Εμπαπέ να σκοράρει πρώτος και η Παρί Σεν Ζερμέν να κερδίσει με ακριβώς 2 γκολ διαφορά και η Παρί Σεν Ζερμέν over 3,5 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο.



• Ο Φεκίρ να σκοράρει και ακριβές σκορ 2-2.



• Ο Τραορέ να σκοράρει και η Λυών να κερδίσει τον αγώνα και η Λυών over 3,5 κόρνερ στον αγώνα.



• Και οι δύο ομάδες να σκοράρουν και στα δύο ημίχρονα και over 11,5 κόρνερ στον αγώνα.



Στα δύο ντέρμπι και σε όλα τα ματς, οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν cash-out, να κλείνουν δηλαδή τα στοιχήµατα, πριν από τη διευθέτηση των επιλογών τους, τόσο για παιχνίδια, που έχουν παίξει πριν την έναρξη τους (pre-game), όσο και στους live αγώνες.