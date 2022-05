Τελικός στο Europa League και ημιτελικοί στο Final Four της Euroleague

Στο ρυθμό των μεγάλων διοργανώσεων τα καταστήματα ΟΠΑΠ με πολλές προσφορές από το Πάμε Στοίχημα

Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης και η Ρέιντζερς ανοίγουν τον χορό των τελικών στα Κύπελλα Ευρώπης. Την Τετάρτη, στις 22:00, στη Σεβίλλη, διεξάγεται ο τελικός του Europa League.

Η Άιντραχτ τερμάτισε στην 11η θέση στην Bundesliga αλλά στην Ευρώπη έκανε εντυπωσιακή πορεία. Στο δρόμο της προς τον τελικό απέκλεισε την Μπαρτσελόνα. Το 2019 έφτασε ως τα ημιτελικά του Europa League και αποκλείστηκε στα πέναλτι από την Τσέλσι. Τώρα, έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο στον τελικό.

Η Ρέιντζερς πήρε τη 2η θέση στο πρωτάθλημα πίσω από τη Σέλτικ. Φτάνει ξανά σε τελικό Κυπέλλου Ευρώπης μετά το 2008. Τότε είχε αγωνιστεί στον τελικό του Κυπέλλου UEFA και ηττήθηκε με 2-0 από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Έχει κατακτήσει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, το Κύπελλο Κυπελλούχων, το 1972.

Ενισχυμένες αποδόσεις στον τελικό του Europa League

Την Πέμπτη οι ημιτελικοί του Final Four της Euroleague

Στο μπάσκετ τα βλέμματα στρέφονται στο Βελιγράδι. Την Πέμπτη ξεκινάει το Final Four της Euroleague με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού.

Στις 19:00 ξεκινάει ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Αναντολού Εφές και στις 22:00 γίνεται το τζάμπολ στον δεύτερο, το Clasico Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης. Το Σάββατο διεξάγονται οι δύο τελικοί, ο μικρός και ο μεγάλος.

Τα Power Combo για τον αγώνα Ολυμπιακός-Αναντολού Εφές

