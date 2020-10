Τριπλή βράβευση για τον ΟΠΑΠ HR Awards 2020

Με τρεις σημαντικές διακρίσεις επιβραβεύτηκαν οι πρωτοβουλίες του ΟΠΑΠ για την ανάπτυξη και την προστασία της υγείας των εργαζομένων του στα εφετινά HR Awards 2020. H εταιρεία, η οποία για τέταρτη χρονιά ήταν ανάμεσα στους πρωταγωνιστές του θεσμού που επιβραβεύει τις βέλτιστες πρακτικές στην Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, κέρδισε ένα Gold και δύο Bronze βραβεία για τα προγράμματα ανάπτυξης, νεανικής απασχολησιμότητας και προστασίας της υγείας των εργαζομένων της.

Συγκεκριμένα, ο ΟΠΑΠ βραβεύτηκε με:

· Gold Βραβείο στην κατηγορία «Best Internal Use of Academies» για το «Opapacademy Learning Ecosystem»

· Bronze Βραβείο στην κατηγορία «Best Youth Employment Initiative» για το «Πρόγραμμα opapinternship – Get in the game!»

· Bronze Βραβείο στην κατηγορία "Covid-19 Response Actions" για τον «Καινοτόμο Επανασχεδιασμό του Χώρου Εργασίας».

Πρόκειται για τρεις διακρίσεις που επιβεβαιώνουν ότι το ανθρώπινο δυναμικό του ΟΠΑΠ βρίσκεται στο επίκεντρο των πρωτοβουλιών και της στρατηγικής του. Επιπλέον, αποτελούν αναγνώριση για την άμεση ανταπόκρισή του στις νέες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία.

Ο ΟΠΑΠ, εξάλλου, αναδείχθηκε εφέτος, για τρίτη συνεχή χρονιά, ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην έρευνα BEST WORKPLACES 2020. Συγκεκριμένα, συγκαταλέγεται στις 10 εταιρείες, με περισσότερους από 250 εργαζόμενους, που έχουν το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα.