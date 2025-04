Οι πρώτοι αγώνες της προημιτελικής φάσης του Champions League ολοκληρώνονται σήμερα. Στις 22:00 αρχίζουν τα παιχνίδια, Μπαρτσελόνα-Ντόρτμουντ και Παρί Σεν Ζερμέν-Άστον Βίλα.

Αύριο παίρνουν τη σκυτάλη τα άλλα 2 Κύπελλα Ευρώπης.

Στο Europa League, στις 19:45 αρχίζει το παιχνίδι Μπόντο Γκλιμτ-Λάτσιο και στις 22:00 γίνεται η σέντρα στα ματς Τότεναμ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Ρέιντζερς-Αθλέτικ Μπιλμπάο και Λυών-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Στο Conference League, στις 19:45 ξεκινάει η αναμέτρηση Λέγκια Βαρσοβίας-Τσέλσι και ακολουθούν στις 22:00 οι αγώνες Μπέτις-Γιαγκελόνια, Τσέλιε-Φιορεντίνα και Τζουργκάρντεν-Ραπίντ Βιέννης.

Τις πιο δυνατές αποδόσεις στα καταστήματα ΟΠΑΠ έχουν τα παιχνίδια του Europa League, Μπόντο Γκλιμτ-Λάτσιο, Λυών-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τότεναμ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Για τα μεγάλα παιχνίδια των Κυπέλλων Ευρώπης:

Μπαρτσελόνα-Ντόρτμουντ (Τετάρτη, 22:00)

Over 1,5 γκολ Μπαρτσελόνα & Over 6,5 Μπαρτσελόνα κόρνερ.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, η Μπαρτσελόνα να κερδίσει & να σκοράρουν και οι 2 ομάδες.

Ο Σερού Γκιρασί να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, η Ντόρτμουντ να κερδίσει & Over 2,5 γκολ.

Παρί Σεν Ζερμέν-Άστον Βίλα (Τετάρτη, 22:00)

Over 0,5 Παρί Σεν Ζερμέν γκολ στο 1ο ημίχρονο & Over 2,5 Παρί Σεν Ζερμέν κόρνερ στο 1ο ημίχρονο.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, η Παρί Σεν Ζερμέν να κερδίσει & Over 2,5 γκολ.

Ο Μάρκους Ράσφορντ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & η Άστον Βίλα να κερδίσει.

Λυών-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Πέμπτη, 22:00)

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 8,5 κόρνερ.

Ο Αλεξάντρ Λακαζέτ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, η Λυών να κερδίσει & Over 2,5 γκολ.

Ο Μπρούνο Φερνάντες να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κερδίσει & να σκοράρουν και οι 2 ομάδες.

Τότεναμ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Πέμπτη, 22:00)

Over 0,5 γκολ μέσα στο 1ο ημίχρονο & Over 5,5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο.

Ο Χιουνγκ-Μιν Σον να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, η Τότεναμ να κερδίσει & να σκοράρουν και οι 2 ομάδες.

Ο Χιούγκο Εκιτικέ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, η Άιντραχτ Φρανκφούρτης να κερδίσει & Over 2,5 γκολ.

