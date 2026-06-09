Με 31.000 επισκέπτες μέσα σε δύο ημέρες, το BeWell Festival 2026 by Allwyn ολοκληρώθηκε θριαμβευτικά το Σαββατοκύριακο 6 & 7 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη θέση του, ως το μεγαλύτερο και πιο πολυδιάστατο Fitness & Wellness Festival, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρώπη.

Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας βρέθηκαν κάτω από τις εμβληματικές αψίδες του ΟΑΚΑ για να ζήσουν μια εμπειρία που ξεπέρασε τα όρια ενός φεστιβάλ. Για δύο ημέρες, το BeWell Festival μετατράπηκε σε μια ζωντανή πόλη ευεξίας, κίνησης, γνώσης, ψυχικής ισορροπίας, προσωπικής εξέλιξης και ανθρώπινης σύνδεσης.

Εκατοντάδες δραστηριότητες, workouts, workshops, ομιλίες, wellness experiences και διαδραστικές ενεργοποιήσεις δημιούργησαν ένα μοναδικό περιβάλλον όπου το wellness δεν παρακολουθούνταν απλώς, αλλά βιωνόταν.

Μια εμπειρία που δεν έμοιαζε με καμία άλλη Στην καρδιά του φεστιβάλ, το BeWell Stage φιλοξένησε ασταμάτητες προπονήσεις και performances, ενώ το εντυπωσιακό Charity Cycling Marathon με 100 ποδήλατα και συνεχόμενη δράση για δύο ώρες αποτέλεσε μία από τις πιο δυνατές στιγμές του διημέρου, μετατρέποντας τα χιλιόμετρα που διανύθηκαν σε χρήματα, συγκεντρώνοντας 4500€ για το Humanity Greece.

Το πολυσυζητημένο Allwyn Challenge Field, εμπνευσμένο από τις μεγαλύτερες αθλητικές πίστες εμποδίων παγκοσμίως, συγκέντρωσε χιλιάδες συμμετοχές, προσφέροντας αδρεναλίνη, θέαμα και την ευκαιρία διεκδίκησης ενός μοναδικού wellness retreat στην Ιαπωνία από την Allwyn.

Στο αναβαθμισμένο MegaFitness Hall, χιλιάδες επισκέπτες δοκίμασαν τις δυνάμεις τους σε strength classes, καλισθενική και recovery experiences, ενώ το Fitness Lab by Technogym παρουσίασε το μέλλον της άσκησης μέσα από AI-powered εξοπλισμό και προσωποποιημένες fitness αξιολογήσεις. Το Hybrid Zone, το Dance Floor, το Aerial Dance Experience, το Cycling Station powered by Real Motion και οι δυναμικές fitness δραστηριότητες κράτησαν αμείωτη την ενέργεια καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου.

Το εντυπωσιακό Pilates Pavilion by Hegren Pilates, με 50 reformer beds να λειτουργούν ταυτόχρονα, αποτέλεσε μία από τις εμβληματικότερες εγκαταστάσεις reformer pilates που έχουν παρουσιαστεί ποτέ σε φεστιβαλικό περιβάλλον στην Ευρώπη.

Παράλληλα, χιλιάδες επισκέπτες συμμετείχαν στις εμπειρίες του Healing Temple, του Move & Burn by NOYNOY, του Sex Academy, του Zen Forest, των wellness workshops, των mindfulness sessions, των sound healing experiences, των συνεδριών της Wim Hof Method, καθώς και στις δράσεις του Longevity Hub, που εστίασαν στην επιστήμη της μακροζωίας, της πρόληψης και της βελτιστοποίησης της υγείας.

Ιδιαίτερα δημοφιλείς ήταν επίσης το Physio Garden, το Recovery Space και οι Saunas, προσφέροντας ολοκληρωμένες εμπειρίες αποκατάστασης, χαλάρωσης και ευεξίας, ενώ το Chill Park by ZeniΘ αποτέλεσε το απόλυτο σημείο ξεκούρασης και επαναφόρτισης για χιλιάδες επισκέπτες.

Στο BeWell Kitchen by AB, κορυφαίοι chefs και nutrition experts παρουσίασαν ζωντανά healthy cooking sessions και πρακτικές συμβουλές διατροφής, ενώ το BeWell Food Village και το BeWell Market προσέφεραν στους επισκέπτες τη δυνατότητα να ανακαλύψουν νέες γεύσεις, wellness προϊόντα, υπηρεσίες και brands που προάγουν έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής.

Ξεχωριστή θέση στο φεστιβάλ είχε και το Wellness for Pets, όπου περισσότεροι από 200 σκύλοι συμμετείχαν σε δραστηριότητες ευεξίας, pet yoga και δράσεις κοινωνικής προσφοράς. Για κάθε συμμετοχή διατέθηκαν 10 ευρώ, συγκεντρώνοντας συνολικά 2.000 ευρώ για την υποστήριξη του φιλοζωικού οργανισμού A Little Shelter, αποδεικνύοντας πως το wellness αφορά κάθε μέλος της οικογένειας, ανθρώπους και κατοικίδια.

Διεθνείς παρουσίες και κορυφαίοι experts

Ξεχωριστή στιγμή του φεστιβάλ αποτέλεσε η παρουσία του παγκοσμίου φήμης fitness icon Ulisses Jr., ο οποίος βρέθηκε για πρώτη φορά στο BeWell Festival, προσελκύοντας χιλιάδες fans και συμμετέχοντας σε workouts, meet & greets και motivational sessions.

Το πρόγραμμα συμπληρώθηκε από κορυφαίους trainers, coaches, wellness experts, αθλητές, επιστήμονες και δημιουργούς περιεχομένου, προσφέροντας μία πραγματικά ολιστική προσέγγιση στο σύγχρονο wellness. Με την κορυφαία ενέργεια της ZeniΘ, το φεστιβάλ τίμησαν με την παρουσία τους οι αστέρες του Παναθηναϊκού AKTOR, Juancho Hernangómez και Jerian Grant.

Ένα φεστιβάλ για όλη την οικογένεια

Το Kids Playground, ένας ολόκληρος κόσμος αφιερωμένος στα παιδιά, φιλοξένησε εκατοντάδες οικογένειες μέσα από αθλητικές, δημιουργικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενώ το Wellness for Pets απέδειξε ότι η ευεξία αφορά όλα τα μέλη της οικογένειας, προσφέροντας εμπειρίες για κατοικίδια και τους ανθρώπους τους.

Οι επισκέπτες απόλαυσαν επίσης δεκάδες healthy food concepts, premium wellness προϊόντα, experiential brand activations, μουσική, ψυχαγωγία και αμέτρητες στιγμές σύνδεσης και έμπνευσης.

Οι εμπνευστές του BeWell Festival, Χριστίνα Μπόμπα & Σάκης Τανιμανίδης ανέφεραν «Το BeWell Festival γεννήθηκε από ένα όνειρο: να δημιουργήσουμε έναν χώρο όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να έρθουν πιο κοντά στον καλύτερο εαυτό τους. Βλέποντας 31.000 ανθρώπους να μοιράζονται αυτή την εμπειρία μαζί μας, νιώθουμε βαθιά συγκίνηση, ευγνωμοσύνη και ευθύνη για το μέλλον αυτού του movement. Το BeWell Festival δεν είναι ένα event. Είναι μια κοινότητα. Είναι ένας τρόπος ζωής. Και αυτό που ζήσαμε αυτό το Σαββατοκύριακο ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας».

Allwyn Greece

Η Allwyn, Μέγας Χορηγός και Χορηγός Ονοματοδοσίας του φεστιβάλ, συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία μίας εμπειρίας που ένωσε την άθληση, τη διασκέδαση, την προσωπική εξέλιξη και τη συμμετοχή. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Γιώργος Ζούμας, Sponsorships Director της Allwyn Greece: «Το Bewell είναι πολλά περισσότερα από ένα φεστιβάλ ευεξίας. Είναι η απόδειξη ότι όταν άνθρωποι με κοινό πάθος για την κίνηση, την υγεία και τη ζωή συναντιούνται, δημιουργείται κάτι πραγματικά ξεχωριστό.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που γίναμε μέρος αυτής της εμπειρίας. Όχι μόνο συνδέοντας το όνομά της Allwyn με το Bewell Festival, αλλά συμβάλλοντας ουσιαστικά στο να γίνει ακόμη πιο δυνατή, πιο διαδραστική και πιο αξέχαστη η εμπειρία για τις χιλιάδες ανθρώπων που το έζησαν από κοντά.Αυτό που έκανε το Bewell Festival 2026 by Allwyn να ξεχωρίσει, για ακόμη μια χρονιά, είναι η ενέργεια που δημιουργεί. Μια ενέργεια που ξεπερνά τα όρια ενός διημέρου και μετατρέπεται σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο community. Μια κοινότητα που εμπνέει, κινητοποιεί και αποδεικνύει στην πράξη ότι η ευεξία δεν είναι προορισμός, αλλά τρόπος ζωής.

Το Bewell δεν τελείωσε με το τέλος του Festival. Συνεχίζει να μεγαλώνει μέσα από τους ανθρώπους του. Και αυτό, για όλους εμάς στην Allwyn, είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του».

Το Fitness & Wellness movement συνεχίζεται

Το BeWell Festival 2026 by Allwyn αποτέλεσε την κορύφωση ενός ολοκληρωμένου Fitness & Wellness ecosystem που περιλαμβάνει το BeWell Podcast, το BeWell Running Club και μία ενεργή κοινότητα που μεγαλώνει διαρκώς.

Με 31.000 συμμετέχοντες, εκατοντάδες συνεργάτες, χιλιάδες ώρες δραστηριοτήτων και αμέτρητες στιγμές έμπνευσης, το BeWell Festival 2026 by Allwyn άφησε το δικό του αποτύπωμα ως το μεγαλύτερο Fitness & Wellness γεγονός που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα.

Και αυτό είναι μόνο η αρχή.