Η επικράτηση του φαβορί (Γουόλσολ) και η ακατανόητη δυστοκία στο Μπιλμπάο διέψευσαν τις προβλέψεις μας, πλην μιας. Απόψε, τα πράγματα θα είναι δύσκολα για όλους, γηπεδούχους και φιλοξενούμενους. Το έχουν δείξει τα αποτελέσματα σε Γιουρόπα Λιγκ και Κόνφερενς Λιγκ τις προηγούμενες αγωνιστικές.

Τέλος πάντων, η πρόβλεψη είναι άτιμο πράμα καi θέλει πάντα σύνεση, «κάτω το κεφάλι», ήγουν ταπεινότητα και σοβαρότητα, επειδή σήμερα μπορεί να επαληθευτούν οι προτάσεις και αύριο να πάνε Καιάδα.

Αυτή η Στήλη έχει τον δικό της «Θεό». Παίζει με στατιστικά, δηλαδή, αριθμούς επαλήθευσης, τάσεις εμφάνισης σημείων, γνώση του χώρου και ένστικτο.

Αυτά θα τα δούμε μαζί να εκτυλίσσονται αγωνιστική την αγωνιστική, στο χορτάρι. Ό,τι σας προτείνω θα είναι η βάση και των δικών μου δελτίων, επειδή αυτό είναι το σωστό. Η δε συμβουλή μου είναι, επειδή είναι υψηλές οι αποδόσεις, να ποντάρετε είτε σε μονά αποδεκτά, είτε σε ζητούμενα (2-3).

Οι προτάσεις μου για απόψε Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025:

Α) κωδ. 900 -Γιουρόπα Λιγκ (19:45)

Ντινάμο Ζάγκρεμπ -Μπέτις: Χ: 3,55

Οι ομάδες έχουν ξανασυναντηθεί στο παρελθόν στην πρωτεύουσα της Κροατίας και αναδείχτηκαν ισόπαλες. Είναι τέτοια η δυναμική τους που προβλέπω ότι θα επαναληφθεί το ίδιο σενάριο.

Β) κωδ. 919 –Γιουρόπα Λιγκ (22:00)

Θέλτα-Μπολόνια: Χ: 3,30

Αμφίρροπη αναμέτρηση, δυνατές ομάδες, θα μπορούσε κανείς να ποντάρει στη γηπεδούχο, παρασυρόμενος από την μεγάλη νίκη εκτός έδρας με την Ρεάλ. Οι Ιταλοί είναι μανούλες να παίρνουν αποτέλεσμα. Άρα, πιθανότερο και εδώ το «Χ».

Γ) κωδ. 922-Γιουρόπα Λιγκ (22:00)

Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζέν: Χ2: 3,60-4,15

Το σκέφτηκα δυό και τρεις φορές πριν σας το προτείνω. Η αιτία πίσω από την κόντρα στον Παναθηναϊκό –είναι ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο- έγκειται σε μια παράμετρο των αριθμών μου που θέλουν τους «πράσινους» να μετρούν μία νίκη, δύο ισοπαλίες και τέσσερις ήττες όταν ο άσος προσφέρεται από τον ΟΠΑΠ, στο 1,85.

Με επιτυχία!

Σας περιμένω και αύριο…

Αδάμ Αδαμόπουλος