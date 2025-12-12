Μέτρια η επίδοση των χθεσινών προτάσεων (1 στα 3). Είπαμε, παίζουμε δύσκολα σημεία, ιδίως ισοπαλίες, που θέλουν, ενίοτε, «ευχέλαιο» για να επαληθευτούν!

Η Παρασκευή, δεν προσφέρει συχνά ευκαιρίες για αποδοτικό ποντάρισμα, όμως, δεν σημαίνει ότι απουσιάζουν. Συνήθως εντοπίζω ευκαιρίες στις μικρότερες κατηγορίες των πρωταθλημάτων, όπως κάνω και απόψε.

Να θυμάστε ότι η πρόβλεψη είναι άτιμο πράμα και θέλει πάντα σύνεση, «κάτω το κεφάλι», ήγουν ταπεινότητα και σοβαρότητα, επειδή σήμερα μπορεί να επαληθευτούν οι προτάσεις και αύριο να πάνε Καιάδα.

Αυτή η Στήλη έχει τον δικό της «θεό». Παίζει με στατιστικά, δηλαδή, αριθμούς επαλήθευσης, τάσεις εμφάνισης σημείων, γνώση του χώρου

και ένστικτο.

Αυτά θα τα δούμε μαζί να εκτυλίσσονται αγωνιστική την αγωνιστική, στο χορτάρι.

Ό,τι σας προτείνω θα είναι η βάση και των δικών μου δελτίων, επειδή αυτό είναι το σωστό. Η δε συμβουλή μου είναι, επειδή είναι υψηλές οι αποδόσεις, να ποντάρετε είτε σε μονά αποδεκτά, είτε σε ζητούμενα (2-3).

Οι προτάσεις μου για απόψε Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025:

Α) κωδ. 147 –Γ΄ Γαλλίας (20:30)

Σταντ Μπριοσέν- Ομπάν: over 2,5: 2,02

Δύο ομάδες από την τρίτη επαγγελματική κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου που σκοράρουν πολύ, εντός και εκτός έδρας.

Β) κωδ. 156- Β΄ Ολλανδίας (21:00)

Ος – Ντεν Χάαγκ: over 3,5: 1,98

Οι δύο αντίπαλες ομάδες συνηθίζουν να σκοράρουν πολύ στις μεταξύ τους αναμετρήσεις και δεν βλέπω πώς αυτό δεν θα συμβεί και απόψε.

Γ) κωδ. 160 –Β΄ Ολλανδίας (21:00)

Έμεν – Χέλμοντ: Χ: 3,50

Αμφίρροπη αναμέτρηση, μεταξύ ομάδων που βρίσκονται στο μέσο της βαθμολογίας. Το ποσοστό επαλήθευσης του «Χ» πλησιάζει το 60%…

Με επιτυχία!

Σας περιμένω και αύριο.

Αδάμ Αδαμόπουλος