Μια πολύ ενδιαφέρουσα στοιχηματικά, αγωνιστική, ξετυλίγεται απόψε μπροστά μας. Η Στήλη παίζει τα «δύσκολα» σημεία. Έχει τον δικό της «θεό». Παίζει με στατιστικά, δηλαδή, αριθμούς επαλήθευσης, τάσεις εμφάνισης σημείων, γνώση του χώρου και ένστικτο.

Να θυμάστε ότι η πρόβλεψη είναι άτιμο πράμα και θέλει πάντα σύνεση, «κάτω το κεφάλι», ήγουν ταπεινότητα και σοβαρότητα, επειδή σήμερα μπορεί να επαληθευτούν οι προτάσεις και αύριο να πάνε Καιάδα.

Αυτά θα τα δούμε μαζί να εκτυλίσσονται αγωνιστική την αγωνιστική, στο χορτάρι.

Ό,τι σας προτείνω θα είναι η βάση και των δικών μου δελτίων, επειδή αυτό είναι το σωστό. Η δε συμβουλή μου είναι, επειδή είναι υψηλές οι αποδόσεις, να ποντάρετε είτε σε μονά αποδεκτά, είτε σε ζητούμενα (2-3).

Οι προτάσεις μου για απόψε Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025:

Α) κωδ. 242 – Μπουντεσλίγκα (16:30)

Γκλάντμπαχ- Βόλφσμπουργκ: Χ2: 3,65-3,35

Σε αυτή την αναμέτρηση έχω 100% πιθανότητα για κόντρα. Η γηπεδούχος δεν είναι καθόλου καλή στην έδρα της, ενώ η

φιλοξενούμενη επιστρέφει σε επιτυχημένα αποτελέσματα.

Β) κωδ. 323 – Σούπερ Λίγκ: (17:00)

Λεβαδειακός-Λάρισα: Χ2: 4,75-7,25

Κάτι κινείται εκεί στον … πέρα κάμπο. Η Λάρισα κόντεψε να πάρει αποτέλεσμα στον Άρη κάτι που πήρε με τον Παναθηναϊκό. Δεν έχω να πω κάτι για την ομάδα της Λειβαδιάς που είναι μια πολύ εντυπωσιακή ομάδα για τα «κυβικά της». Όμως στις τελευταίες πέντε αναμετρήσεις με την Λάρισα μετρά μία νίκη και 4 ισοπαλίες. Συγνώμη, αλλά δεν μου πάει το χέρι να παίξω άσο στο 1,40 …

Γ) κωδ. 395 –Καμπιονάτο (21:45)

Αταλάντα-Κάλιαρι: Χ2: 5,00-7,75

Ε, όχι και 1,38 ο άσος τη Αταλάντα … Ορισμένα στοιχεία για την κόντρα που σας προτείνω: πρώτον, το σχεδόν 90% πιθανότητα στο Χ2 από τα στατιστικά μου στοιχεία και δεύτερο, μέτρια μέχρι κακή η προϊστορία των γηπεδούχων με τους νησιώτες.

Με επιτυχία!

Σας περιμένω και αύριο …

Αδάμ Αδαμόπουλος