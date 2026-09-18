Εκτός έδρας αγωνίζονται οι «μεγάλοι» στην 5η αγωνιστική της Super League. Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Κυριακή, στις 19:30, στο γήπεδο της Νεάπολης Νίκαιας την Καλαμάτα.

Την Κυριακή παίζουν εκτός έδρας ο Ολυμπιακός (17:00) με τον Λεβαδειακό, η ΑΕΚ (18:00) με τον Βόλο και ο ΠΑΟΚ (21:00) με τον Παναιτωλικό. Την ίδια μέρα, στις 19:00, ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης.

Η 5η αγωνιστική ξεκινάει το Σάββατο με τα παιχνίδια Ατρόμητος-Κηφισιά (19:00) και Άρης-Ηρακλής (19:30).

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Κάθε ημέρα προσφέρονται super ενισχυμένες αποδόσεις, ανάμεσά τους και οι ακόλουθες για τους αγώνες της Super League:

Λεβαδειακός-Ολυμπιακός

Ολυμπιακός να κερδίσει, Over 3.5 γκολ & Να Σκοράρουν και οι 2 ομάδες

Σκορ Πολλαπλών Επιλογών: 0-1, 0-2 ή 0-3

Βόλος-ΑΕΚ

ΑΕΚ να κερδίσει, Over 3.5 γκολ & Να Σκοράρουν και οι 2 ομάδες

Ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο

Καλαμάτα-Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός να κερδίσει, Over 3.5 γκολ & Να Σκοράρουν και οι 2 ομάδες

Σκορ Πολλαπλών Επιλογών: 1-2, 1-3 ή 1-4

Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ να κερδίσει, Over 3.5 γκολ & Να Σκοράρουν και οι 2 ομάδες

Α. Ζίβκοβιτς να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα

Super Cup Euroleague: Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ με super ενισχυμένες αποδόσεις

To πρώτο Super Cup της Euroleague διεξάγεται στο Άμπου Ντάμπι με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, της Φενερμπαχτσέ, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Ντουμπάι.

Στους σημερινούς ημιτελικούς, στις 17:00, παίζουν ο Ολυμπιακός με την Φενερμπαχτσέ και στις 20:00 η Ρεάλ Μαδρίτης με την Ντουμπάι.

Αύριο, στις 17:00, διεξάγεται ο μικρός τελικός και στις 20:00 ξεκινάει ο μεγάλος τελικός.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει για τους αγώνες του Ολυμπιακού την προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* και τις ακόλουθες super ενισχυμένες αποδόσεις για τον ημιτελικό με τη Φενερμπαχτσέ:

Oλυμπιακός να νικήσει με 1-5 πόντους διαφορά

Σάσα Βεζένκοφ πρώτος σκόρερ αγώνα

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρονται και μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα για το Super Cup της Euroleague:

Nικητής Διοργάνωσης

Ακριβή σειρά κατάταξης

Ζευγάρι Τελικού & Νικητής

Ομάδα-Ακριβής θέση που θα τερματίσει

Ηead to Ηead καλύτερης θέσης

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ