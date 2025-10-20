Αξέχαστος θα μείνει ο αριθμός 81420 σε έναν υπερτυχερό κάτοικο της Καβάλας, καθώς αποτελεί το νούμερο του Μεγάλου Λαχνού που μοίρασε 1 εκατ. ευρώ, στην τελευταία κλήρωση της 270ης έκδοσης του Εθνικού Λαχείου.

Ο μεγάλος νικητής είχε προμηθευτεί τους τυχερούς λαχνούς του από τον Νίκο Ηλιάδη, λαχειοπώλη της περιοχής: «Είμαι πολύ χαρούμενος που έφερα τύχη σε έναν από τους τακτικούς πελάτες μου, ο οποίος προμηθεύεται εδώ και χρόνια τον ίδιο αριθμό στο Εθνικό Λαχείο. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το πώς μπορεί να αλλάξει η ζωή σου μέσα σε λίγα λεπτά, κερδίζοντας 1 εκατ. ευρώ», τονίζει ο κ. Ηλιάδης.

«Το Εθνικό Λαχείο είναι ένα παραδοσιακό παιχνίδι με μεγάλη ιστορία στην Ελλάδα, που έχει το δικό του πιστό κοινό. Για εμάς, τους λαχειοπώλες, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση από το να βλέπεις τα χαμογέλα ζωγραφισμένα στα πρόσωπα όσων συνειδητοποιούν πως μόλις κέρδισαν. Πλέον, τα συνολικά κέρδη των τυχερών που έχουν προμηθευτεί τους λαχνούς τους από εμένα, ξεπέρασαν τα 10 εκατ. ευρώ», συμπληρώνει.

Πώς παίζεται

Σε κάθε μια από τις τέσσερις εκδόσεις του έτους, πραγματοποιούνται πέντε διαδοχικές κληρώσεις, με πολλά ενδιάμεσα έπαθλα να περιμένουν τους νικητές. Σε όλες τις υπο-κληρώσεις αναδεικνύονται ένας ή περισσότεροι τυχεροί αριθμοί.

«Κάθε αριθμός που κληρώνεται βγαίνει από το παιχνίδι αυξάνοντας τις πιθανότητες των λαχνών που απομένουν μέχρι και την τελευταία κλήρωση κάθε έκδοσης, στην οποία και κληρώνεται ο Μεγάλος Λαχνός του 1 εκατ. ευρώ. Οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν τον δικό τους προσωπικό αριθμό και να τον ακολουθήσουν για όσες εκδόσεις επιθυμούν. Το Εθνικό Λαχείο κυκλοφορεί για κάθε κλήρωση σε δεκάδες αξίας 40 ευρώ, ενώ το κόστος του κάθε τεμαχίου γραμματίου ανέρχεται στα 4 ευρώ», υπογραμμίζει ο κ. Ηλιάδης.

Οι ανανεώσεις

Αν μετά το πέρας μιας κλήρωσης δεν κληρωθεί ο αριθμός του παίκτη ή η χιλιάδα στην οποία ανήκει, ο παίκτης συνεχίζει στο παιχνίδι με τον ίδιο αριθμό. Προμηθεύεται το λαχείο της επόμενης κλήρωσης, το αργότερο μια μέρα πριν από αυτή.

Έτσι, καθένας μπορεί με πέντε ανανεώσεις, να συμμετάσχει σε ακόμα περισσότερες κληρώσεις για ενδιάμεσα κέρδη πριν τη μεγάλη κλήρωση του Μεγάλου Λαχνού.

Τα κέρδη

Το έπαθλο του Μεγάλου Λαχνού ύψους 1.000.000 ευρώ κληρώνεται την τελευταία ημέρα της Ε’ κλήρωσης, ενώ τα κέρδη των πρώτων λαχνών κάθε κλήρωσης κυμαίνονται από 10.000 μέχρι 100.000 ευρώ.

Ο κ. Ηλιάδης εξηγεί: «Τα κέρδη των μεσαίων λαχνών κυμαίνονται μεταξύ 300 και 5.000 ευρώ. Επιπλέον, στην τελευταία ημέρα της πέμπτης κλήρωσης κάθε έκδοσης όλοι οι λήγοντες κερδίζουν, ανάλογα με τον λήγοντα του Πρώτου Λαχνού. Από 40 ευρώ θα κερδίζουν οι λαχνοί που έχουν λήγοντα μονό ή ζυγό αριθμό αντίστοιχο με αυτόν του Μεγάλου Λαχνού και από 20 ευρώ όλοι οι υπόλοιποι».

Το πρόγραμμα της 271ης έκδοσης

Οι κληρώσεις του Εθνικού Λαχείου για την 271η έκδοση ξεκινούν την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου με την Α’ κλήρωση. Ακολουθεί η Β’ κλήρωση στις 4 Νοεμβρίου, η Γ’ κλήρωση θα ξεκινήσει στις 18 Νοεμβρίου, ενώ η Δ’ κλήρωση την 1η Δεκεμβρίου. Η Ε’ Κλήρωση ξεκινά από τις 15 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 30 Δεκεμβρίου, όταν και θα κληρωθεί το μεγάλο έπαθλο του 1 εκατ. ευρώ.