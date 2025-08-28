Στη μάχη του Eurobasket μπαίνει σήμερα η Εθνική Ομάδα. Στις 21:30, στη Λεμεσό, δίνει το πρώτο της παιχνίδι στον 3ο όμιλο κόντρα στην Ιταλία.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για τον αγώνα Ελλάδα-Ιταλία, για κάθε πόντο του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το Pamestoixima.gr προσφέρει για το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας με την Ιταλία, πλήθος στοιχηματικών επιλογών, για το σύνολο πόντων Over/Under, τον πρώτο σκόρερ του αγώνα, την ομάδα με τα περισσότερα ριμπάουντ, την ομάδα με τις περισσότερες ασίστ, την ομάδα με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα, το πρώτο εύστοχο τρίποντο/δίποντο, τους Over/Under πόντους παικτών, τα Over/Under ριμπάουντ παικτών, τις Over/Under ασίστ παικτών, τα Over/Under εύστοχα τρίποντα παικτών, τους Head to head πόντους παικτών.

Πολλές είναι και οι ενισχυμένες αποδόσεις που προσφέρονται από το Pamestoixima.gr μεταξύ των οποίων και οι εξής

Ημίχρονο/Τελικό Ελλάδα-Ελλάδα

Πρώτος σκόρερ Γιάννης Αντετοκούνμπο

Μουχάμετ Ντιούφ Σύνολο Πόντων 10+

Γιάννης Αντετοκούνμπο Σύνολο Πόντων 35+

Κωνσταντίνος Μήτογλου Σύνολο Πόντων 12+

Σιμόνε Φοντέκιο Σύνολο Πόντων 25+

Κώστας Σλούκας Συνολικές Ασίστ 8+

Κώστας Παπανικολάου Συνολικά Ριμπάουντ 5+

Τάιλερ Ντόρσεϊ Συνολικά Εύστοχα Τρίποντα 3+

Στα άλλα 2 ματς του ομίλου μας, στις 15:00, παίζουν η Γεωργία με την Ισπανία και στις 18:15, η Βοσνία Ερζεγοβίνη με την Κύπρο.

Σήμερα ξεκινάει και ο 4ος όμιλος, με τους αγώνες Ισραήλ-Ισλανδία (15:00), Βέλγιο-Γαλλία (18:00) και Σλοβενία-Πολωνία (21:30).

PS Blog: Πλούσιο περιεχόμενο για το Eurobasket 2025

Το PS Blog σε περιμένει με μοναδικό περιεχόμενο για το Eurobasket 2025! Όσα πρέπει να ξέρεις για τη διοργάνωση, τους ομίλους, την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ και τους αντιπάλους της, ενώ πολλές εκπλήξεις, όπως δώρα* και συνεντεύξεις, σε περιμένουν. Περισσότερα εδώ.

Pamestoixima.gr: 3.000 έπαθλα εντελώς δωρεάν χωρίς κατάθεση*

Με τη σούπερ προσφορά* γνωριμίας του Pamestoixima.gr, το παιχνίδι σου αλλάζει επίπεδο! ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 3.000 έπαθλα* μπορούν να γίνουν δικά σου με το promo code PS3000, εντελώς δωρεάν* χωρίς κατάθεση, για να διασκεδάσεις με όλα τα αθλητικά δρώμενα, αλλά και να περάσεις ευχάριστες στιγμές στο live casino.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα