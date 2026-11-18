Στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας καταγράφηκε ο πρώτος μεγάλος νικητής του Eurojackpot στην Ελλάδα, ο οποίος, με ένα απλό δελτίο, είδε τη ζωή του να αλλάζει ριζικά, καθώς πλέον είναι πλουσιότερος κατά 38 εκατομμύρια ευρώ. Στην ιστορική κλήρωση της Τρίτης, 17 Νοεμβρίου, το υπερτυχερό δελτίο της πρώτης κατηγορίας (5+2) τού εξασφάλισε το αστρονομικό ποσό των 38.370.583,30 ευρώ.

Το τυχερό χαρτάκι συμπληρώθηκε σε τοπικό πρακτορείο της Allwyn. Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στον ραδιοφωνικό σταθμό «Λέσχη 97,6», ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου, Κώστας Γεωργίου, αποκάλυψε μια άκρως εντυπωσιακή λεπτομέρεια: το συνολικό κόστος του δελτίου που μοίρασε τα εκατομμύρια δεν ξεπερνούσε καν τα 15 ευρώ!

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τεράστιο έπαθλο μοιράστηκε στα δύο, καθώς στη 282η κλήρωση του ευρωπαϊκού παιχνιδιού βρέθηκαν συνολικά δύο επιτυχίες στην πρώτη κατηγορία, η μία στη χώρα μας και η άλλη στη Νορβηγία, με τους δύο νικητές να λαμβάνουν από 38,3 εκατ. ευρώ ο καθένας. Οι αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα ήταν οι 1, 5, 7, 15 και 19, με αριθμούς Euro το 1 και το 11.

Η θεά τύχη, ωστόσο, χαμογέλασε και σε έναν ακόμη Έλληνα. Στη δεύτερη κατηγορία του παιχνιδιού (5+1), ανάμεσα στις 12 πανευρωπαϊκές επιτυχίες, βρέθηκε κι ένα δελτίο που είχε παιχτεί στη Θάσο, χαρίζοντας στον κάτοχό του το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 159.172 ευρώ.

Μετά το χθεσινό μοίρασμα κερδών, το έπαθλο της πρώτης κατηγορίας για την επόμενη κλήρωση, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, ξεκινά εκ νέου από τα 10.000.000 ευρώ.