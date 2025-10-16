Η διαβολοβδομάδα της Euroleague συνεχίζεται με εκτός έδρας αναμετρήσεις για τις ελληνικές ομάδες. Σήμερα, στις 22:00, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Βελιγράδι την Μακάμπι Τελ Αβίβ και αύριο στις 20:30, ο Παναθηναϊκός παίζει στην Κωνσταντινούπολη με την Αναντολού Εφές.

Το Pamestoixima.gr έχει δύο σούπερ προσφορές*, σήμερα για τον αγώνα Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός και αύριο για το παιχνίδι Αναντολού Εφές-Παναθηναϊκός, καθώς και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις* για τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στην 5η αγωνιστική της Euroleague.

Με το Bet Lock* «κλειδώνεις» τη νίκη σου στο Pamestoixima.gr

Στο ποδόσφαιρο επιστρέφουν από αύριο τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μετά τη διακοπή τους για τους αγώνες των εθνικών ομάδων στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν τα ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και Άρης-Παναθηναϊκός στη Super League, Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Premier League, Μπάγερν Μονάχου-Ντόρτμουντ στην Bundesliga και Ρόμα-‘Ιντερ στη Serie A.

Στο Pamestoixima.gr δεν είναι ανάγκη να περιμένεις μέχρι τη λήξη του αγώνα για να δεις αν κέρδισες το στοίχημά σου. Μπορείς να «κλειδώσεις» εσύ την νίκη σου!

Με το Bet Lock* έχεις την ευκαιρία να «κλειδώσεις» μία από τις επιλογές σου (σε παρολί 4 επιλογών και άνω), όταν αυτή προηγηθεί, και να απολαύσεις τη νίκη σου. Αν κι οι υπόλοιπες επιλογές βγουν κι αυτές κερδισμένες, τότε κερδίζεις* όλο το δελτίο σου.

Pamestoixima.gr: 3.140 έπαθλα εντελώς δωρεάν χωρίς κατάθεση*

Με τη σούπερ τριπλή προσφορά* γνωριμίας του Pamestoixima.gr, το παιχνίδι σου αλλάζει επίπεδο! ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 3.140 έπαθλα* μπορούν να γίνουν δικά σου με το promo code PS3000, εντελώς δωρεάν* χωρίς κατάθεση, για να διασκεδάσεις με όλα τα αθλητικά δρώμενα, αλλά και να περάσεις ευχάριστες στιγμές στο live casino.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα