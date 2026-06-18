Ένα ισχυρό μήνυμα κοινωνικής προσφοράς, αλληλεγγύης και συμμετοχής έστειλε η Allwyn Hellas μέσα από την πρώτη μεγάλη δράση Εθελοντισμού που πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά, την Τρίτη 16 Ιουνίου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Allwyn Care.

Πλήθος κόσμου έσπευσε να συμμετάσχει στην εθελοντική αιμοδοσία και την εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών, που διοργάνωσε η Allwyn σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloode και Choose Life, την επιστημονική υποστήριξη του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξά και τη στήριξη του Δήμου Πειραιά.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, που φιλοξενήθηκε στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου σε ένα άκρως καλοκαιρινό και φιλόξενο σκηνικό, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να προσφέρουν αίμα και να ενημερωθούν για τη σημασία της δωρεάς μυελού των οστών, ενώ πολλοί προχώρησαν και στην εγγραφή τους ως νέοι εθελοντές δότες, μέσω της λήψης δείγματος σάλιου.

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To Allwyn Care επενδύει στην υγεία και την πρόληψη

Με αφετηρία τον Πειραιά, η δράση «Allwyn Care Life Savers» θα βρεθεί το επόμενο διάστημα και σε άλλες περιοχές της χώρας, με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας και τη διεύρυνση της δεξαμενής δοτών μυελού των οστών.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική κοινωνικής προσφοράς του Allwyn Care, στο πλαίσιο του οποίου έχει ανακοινωθεί και η πλήρης ανακαίνιση του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά», μιας ουσιαστικής παρέμβασης με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών και των Υπηρεσιών Υγείας προς τους ασθενείς.