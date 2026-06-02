Για περισσότερα από είκοσι χρόνια έζησε τον πρωταθλητισμό από μέσα. Γνώρισε τη δόξα των μεγάλων διακρίσεων, τη συγκίνηση ενός Ολυμπιακού μεταλλίου, αλλά και τις θυσίες, τις απογοητεύσεις και τις απαιτήσεις που συνοδεύουν τον δρόμο προς την κορυφή.

Η Γιούλη Λαρά, μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού γυναικείου πόλο, φιλοξενείται στο νέο επεισόδιο του vidcast Game On, με χορηγό την Allwyn, και μιλά στη Ντορέττα Παπαδημητρίου για τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής και της καριέρας της.

Σε μια συζήτηση με έντονο συναίσθημα και ειλικρίνεια, η Γιούλη μιλά για τη μετάβαση μετά το τέλος της αθλητικής της πορείας, την απόφαση που καθόρισε τη ζωή της, αλλά και για τη μοναδική εμπειρία που έζησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, αγωνιζόμενη σε ένα κατάμεστο στάδιο.

Παράλληλα, αναφέρεται στο mindset της επιτυχίας, στις προσωπικές απώλειες που τη σημάδεψαν, στη σχέση της με την ψυχοθεραπεία, αλλά και στη νέα επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Όλη η συνέντευξη της Γιούλης Λαρά στο νέο επεισόδιο του vidcast «Game On»:

