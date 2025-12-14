Το γκολ της Αταλάντα στη λήξη του αγώνα με την Κάλιαρι στέρησε από τη Στήλη μια πολύ ενδιαφέρουσα δυάδα προβλέψεων, όπου το μόνο «μελανό» σημείο» υπήρξε η παρέλαση με την Λάρισα, του «νεότευκτου θηρίου», της Σούπερ Λιγκ που λέγεται Λεβαδειακός!

Είναι πλέον σαφές ότι η Στήλη παίζει τα «δύσκολα» σημεία, αφού ο «θεός της» είναι τα στατιστικά, δηλαδή, αριθμοί επαλήθευσης, τάσεις εμφάνισης σημείων, συν τη γνώση του χώρου και το ένστικτο.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα προτείνουμε και πιο «λογικά» πράγματα.

Να θυμάστε ότι η πρόβλεψη είναι άτιμο πράμα και θέλει πάντα σύνεση, «κάτω το κεφάλι», ήγουν ταπεινότητα και σοβαρότητα, επειδή σήμερα μπορεί να επαληθευτούν οι προτάσεις και αύριο να πάνε Καιάδα.

Αυτά θα τα δούμε μαζί να εκτυλίσσονται αγωνιστική την αγωνιστική, στο χορτάρι.

Ό,τι σας προτείνω θα είναι η βάση και των δικών μου δελτίων, επειδή αυτό είναι το σωστό. Η δε συμβουλή μου είναι, επειδή είναι υψηλές οι αποδόσεις, να ποντάρετε είτε σε μονά αποδεκτά, είτε σε ζητούμενα (2-3).

Οι προτάσεις μου για απόψε Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025:

Α) κωδ. 574 – Α΄ Πορτογαλίας (20:00)

Μορεϊρένσε-Μπενφίκα: Χ1: 4,75-8,50

Η «ταπεινή» γηπεδούχος αποσπά συχνά αποτελέσματα όταν φιλοξενεί τους «Αετούς». Με 11 επαληθεύσεις σημείων στο 1Χ και μόλις 2 στο διπλό, είμαι υποχρεωμένος να σπάσω το μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης.

Β) κωδ. 588 – Καμπιονάτο: (21:45)

Μπολόνια-Γουβέντους: 1Χ: 3,15-3,25

Η Μπολόνια δεν έχει γευθεί τη νίκη με την Γουβέντους στις τελευταίες πέντε αναμετρήσεις στην έδρα της. Όμως, αυτά τα «περίεργα» στατιστικά μου στην ακολουθία αυτή των αποτελεσμάτων των δύο ομάδων στο γήπεδο της πρώτης, μου δίνουν 80% πιθανότητα στον άσο.

Παραθέτω επίσης και τέσσερις δευτερεύουσες προβλέψεις:

2) κωδ.572: (19:45, Ουγγαρία): Κισβάρντα-Ζαλαεγκερσέγκι: 2 (2,65)

3) κωδ. 583: (21:15, Πολωνία): Λέγκια Βαρσοβίας-Πιαστ: Χ2 (3,20-3,40)

4) κωδ. 593: (22:30, Πορτογαλία): Αρόουκα-Αλβέρκα: 2 (2,45)

Με επιτυχία!

Σας περιμένω και αύριο …

Αδάμ Αδαμόπουλος