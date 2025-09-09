Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πλήθος στοιχηματικών επιλογών για τον προημιτελικό του Eurobasket Λιθουανία-Ελλάδα και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις για τους 4 προημιτελικούς μεταξύ των οποίων και τις ακόλουθες:
Λιθουανία-Ελλάδα (Σήμερα, 21:00)
- Ημίχρονο/Τελικό: Ελλάδα-Ελλάδα
- Πρώτος σκόρερ- Γιάννης Αντετοκούνμπο
Τουρκία-Πολωνία (Σήμερα, 17:00)
- Eύρος Νίκης- Τουρκία με 6-10 πόντους
- Πρώτος σκόρερ- Α. Σενγκούν
Γερμανία-Σλοβενία (Tετάρτη, 21:00)
- Eύρος Νίκης- Γερμανία με 11-15 πόντους
- Πρώτος σκόρερ- Λ. Ντόνσιτς
Φινλανδία-Γεωργία (Τετάρτη, 17:00)
- Ημίχρονο/Τελικό: Φινλανδία- Φινλανδία
- Πρώτος σκόρερ- Λ. Μάρκανεν
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλους τους προημιτελικούς του Eurobasket τις προωθητικές ενέργειες «20 & κάρφωσες»* και «Air Back»*.
Ουγγαρία-Πορτογαλία και Σερβία-Αγγλία στα προκριματικά του Mundial
Στο ποδόσφαιρο ολοκληρώνονται σήμερα οι αγώνες των εθνικών ομάδων στα προκριματικά του Mundial για τον Σεπτέμβριο. Ξεχωρίζουν τα παιχνίδια Ουγγαρία-Πορτογαλία και Σερβία-Αγγλία.
Αναλυτικά, το πρόγραμμα ανά όμιλο:
4ος όμιλος: Αζερμπαϊτζάν-Ουκρανία (19:00) και Γαλλία-Ισλανδία (21:45).
6ος όμιλος: Αρμενία-Ιρλανδία (19:00) και Ουγγαρία-Πορτογαλία (21:45).
8ος όμιλος: Βοσνία Ερζεγοβίνη-Αυστρία (21:45) και Κύπρος-Ρουμανία (21:45).
9ος όμιλος: Νορβηγία-Μολδαβία (21:45).
11ος όμιλος: Αλβανία-Λετονία (21:45) και Σερβία-Αγγλία (21:45).
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει αμέτρητες αγορές, Βet Builder Ready και ενισχυμένες αποδόσεις σε επιλεγμένες αγορές αγώνων των προκριματικών του Mundial, καθώς και την προωθητική ενέργεια «Στο Παρά 1»*
*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ