Με σπουδαία παιχνίδια συνεχίζεται η μάχη για την πρόκριση στην φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σήμερα, στις 22:00 παίζουν οι ΗΠΑ με την Αυστραλία και ακολουθούν τα ξημερώματα και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, τα παιχνίδια Σκωτία-Μαρόκο (01:00), Βραζιλία-Αϊτή (03:30) και Τουρκία-Παραγουάη (06:00).

Το Σαββατοκύριακο ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Ολλανδία-Σουηδία, Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού, Ισπανία-Σαουδική Αραβία και Βέλγιο-Ιράν.

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Οι ενισχυμένες αποδόσεις για το Παγκόσμιο από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Πολλές είναι οι ενισχυμένες αποδόσεις που προσφέρονται καθημερινά για κάθε αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δείτε ορισμένες από τις επιλογές για τα πιο δυνατά παιχνίδια:

ΗΠΑ-Αυστραλία (Παρασκευή, 22:00)

ΗΠΑ να κερδίσει & Οver 2.5 γκολ & Οver 7.5 κόρνερ

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Οver 8.5 κόρνερ

Τουρκία-Παραγουάη (Σάββατο, 06:00)

Α. Γκιουλέρ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Τουρκία να κερδίσει

Οver 0.5 γκολ μέσα στο 1ο ημίχρονο & Οver 4.5 κόρνερ μέσα στο 1ο ημίχρονο

Ολλανδία-Σουηδία (Σάββατο, 20:00)

Ολλανδία να κερδίσει με μηδέν παθητικό

Οver 2.5 γκολ & Οver 8.5 κόρνερ

Νικητής και στα 2 ημίχρονα Ολλανδία

Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού (Σάββατο, 23:00)

Γερμανία να κερδίσει, Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 8.5 κόρνερ

Οver 1.5 Γερμανία γκολ & Over 6.5 Γερμανία κόρνερ

Ισπανία-Σαουδική Αραβία (Κυριακή, 19:00)

Φ. Ρουίθ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Ισπανία να κερδίσει

Οver 2.5 γκολ & Οver 10.5 κόρνερ

Βέλγιο-Ιράν (Κυριακή, 22:00)

Βέλγιο να κερδίσει & Οver 6.5 Bέλγιο κόρνερ

Οver 1.5 γκολ μέσα στο 1ο ημίχρονο & Over 1.5 κόρνερ μέσα στο 1ο ημίχρονο

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ-ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ