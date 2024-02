Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για το ΟΠΑΠ Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ.

Αύριο στο Ηράκλειο διεξάγονται τα δύο πρώτα παιχνίδια της προημιτελικής φάσης, Παναθηναϊκός-ΑΕΚ (18:00) και ΠΑΟΚ-Άρης (21:00). Ακολουθούν την Παρασκευή οι άλλοι 2 προημιτελικοί, Ολυμπιακός-Περιστέρι (18:00) και Προμηθέας-Πανιώνιος (21:00). Το Σάββατο γίνονται οι ημιτελικοί και την Κυριακή ο τελικός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει τις ακόλουθες μακροχρόνιες αγορές για το ΟΠΑΠ Final 8:

Ζευγάρι Τελικού

Ζευγάρι Τελικού & Νικητής

Oμάδα που θα φτάσει στον τελικό

Νικητής

Με Champions League και Κύπελλο Ελλάδας το ποδοσφαιρικό μενού

Στο ποδοσφαιρικό πρόγραμμα ξεχωρίζουν σήμερα (22:00) οι αγώνες της φάσης των «16» του Champions League, Λάτσιο-Μπάγερν Μονάχου και Παρί Σεν Ζερμέν-Ρεάλ Σοσιεδάδ και ο ημιτελικός του Κυπέλλου Ελλάδας, ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (19:30).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές σε super αποδόσεις και bet builder, που ικανοποιούν και τον πιο απαιτητικό παίκτη, έχει το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ για τα παιχνίδια του Champions League και του Κυπέλλου Ελλάδας.

Νέο Bet Builder με νέες δυνατότητες και περισσότερες επιλογές!

Με το ανανεωμένο Bet Builder μπορείς να «χτίσεις» το στοίχημα σου όπως το θες, συνδυάζοντας το Βet Builder σου με άλλα Bet Builder, ακόμα και με άλλες επιλογές από διαφορετικούς αγώνες και ζεις μια μοναδική εμπειρία.

Δίνεις ώθηση στο στοίχημα σου με το νέο Bet Builder* από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ!

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και Bet Builder ready για τα σημερινά παιχνίδια του Champions League:

Λάτσιο-Μπάγερν Μονάχου

Ο Χάρι Κέιν να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, η Μπάγερν Μονάχου να κερδίσει & Over 3,5 γκολ.

Ο Τσίρο Ιμόμπιλε να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & η Μπάγερν Μονάχου να κερδίσει.

Τελικό αποτέλεσμα ισοπαλία, να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 3,5 γκολ.

Παρί Σεν Ζερμέν-Ρεάλ Σοσιεδάδ

Η Παρί Σεν Ζερμέν να κερδίσει, να μη σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 2,5 γκολ.

Τελικό αποτέλεσμα ισοπαλία, να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 3,5 γκολ.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, τελικό αποτέλεσμα ισοπαλία & Over 3,5 γκολ.

Πάμε Στοίχημα Tipsters: Η κορυφαία κοινότητα παικτών σε περιμένει στο opapstore app

Το Πάμε Στοίχημα είναι πιο πλούσιο από ποτέ με τους Πάμε Στοίχημα Tipsters, την μοναδική κοινότητα για παίκτες στην Ελλάδα. Μπορείς να συνδεθείς με τη νέα ψηφιακή στοιχηματική ομάδα των κορυφαίων Tipsters αποκλειστικά μέσω του opapstore app.

Μπαίνεις στο opapstore app, ακολουθείς τους κορυφαίους, «αντιγράφεις» τα στοιχήματά τους, ανεβάζεις τα δικά σου και σκαρφαλώνεις στο leaderboard για να κερδίσεις απίθανα δώρα*.

Στην κορυφαία κοινότητα, παίζουν τα πάντα… Δυνατές στοιχηματικές προβλέψεις, αθλητικά νέα & super δώρα*

Τώρα μπορείς να γίνεις ο απόλυτος tipster στο Πάμε Στοίχημα με την κορυφαία ψηφιακή κοινότητα παικτών στην Ελλάδα στα καταστήματα ΟΠΑΠ, αποκλειστικά μέσω του opapstore app.