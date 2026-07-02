Στην τελική ευθεία μπήκε η φάση των «32» του Παγκοσμίου. Σπουδαία παιχνίδια περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Στις 22:00 αρχίζει το παιχνίδι της Ισπανίας με την Αυστρία. Μετά τα μεσάνυχτα, στις 02:00, ξεκινάει η αναμέτρηση Πορτογαλία-Κροατία και στις 06:00 το πρωί γίνεται η σέντρα στον αγώνα Ελβετία-Αλγερία.

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Πολλές στοιχηματικές επιλογές, ενισχυμένα bet builder ready* και ενισχυμένες αποδόσεις προσφέρονται καθημερινά από το Pamestoixima.gr για τα ματς της κορυφαίας διοργάνωσης.

Δείτε επιλογές με ενισχυμένες αποδόσεις:

Ισπανία-Αυστρία (Πέμπτη, 22:00)

Over 1.5 Ισπανία γκολ & Over 6.5 Ισπανία κόρνερ

1.5 Ισπανία γκολ & 6.5 Ισπανία κόρνερ Ισπανία να κερδίσει & Over 10.5 κόρνερ

10.5 κόρνερ Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 2-1, 3-1 ή 4-1

Πορτογαλία-Κροατία (Παρασκευή, 02:00)

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 8.5 κόρνερ

8.5 κόρνερ Να σκοράρει ο Μπρούνο Φερνάντες

Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 1-0, 2-0 ή 3-0

Ελβετία-Αυστρία (Παρασκευή, 06:00)

Μπριλ Εμπολό να σκοράρει & Ελβετία να κερδίσει

Over 0.5 Ελβετία γκολ & Over 6.5 Ελβετία κόρνερ

0.5 Ελβετία γκολ & 6.5 Ελβετία κόρνερ Αλγερία να κερδίσει & Over 8.5 κόρνερ

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