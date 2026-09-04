Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα συνεχίζονται το Σαββατοκύριακο με δυνατές αναμετρήσεις. Στην 3η αγωνιστική της Super League ξεχωρίζουν τα παιχνίδια ΑΕΚ-Άρης (Σάββατο, 21:00) και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ (Κυριακή, 21:30).

Στην Premier League κλέβει την παράσταση το ντέρμπι Άρσεναλ-Τσέλσι (Κυριακή, 18:30). Ντέρμπι έχει και το πρόγραμμα της Serie A. Το Σάββατο (19:00) παίζουν η Ίντερ με την Νάπολι και την Κυριακή (21:45) η Γιουβέντους με τη Μίλαν.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει αμέτρητες αγορές σε όλους τους αγώνες των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Και αυτήν την σεζόν… εδώ σε καταλαβαίνουμε με Καθημερινό Calendar & Super Boosted odds

Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένουν κάθε μέρα Super Βοοsted Odds, promos, αποστολές μέσα από το καθημερινό Πάμε Στοίχημα Calendar.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει για τις μεγάλες αναμετρήσεις τις προωθητικές ενέργειες «Boost Νίκης», «Στο Παρά 1» & «Bet Builder Boost» * και για τους αγώνες της Super League την ενέργεια «Bet Lock».

Κάθε ημέρα προσφέρονται Super Eνισχυμένες Αποδόσεις για τους μεγάλους αγώνες μεταξύ των οποίων:

Άρης-ΑΕΚ (Σάββατο 5/9, 21:00)

Σκορ Πολλαπλών Επιλογών: 2-1, 3-1 ή 4-1

Over 2.5 γκολ & Over 8.5 κόρνερ

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ (Κυριακή 6/9, 21:30)

Σκορ Πολλαπλών Επιλογών: 1-0, 2-0 ή 3-0

Τετέι να σκοράρει

Formula 1: Πλήθος αγορών και «10 & Καρό Σημαία»* για το Grand Prix της Ιταλίας

Στη Formula 1 διεξάγεται το 13ο Grand Prix της χρονιάς στην Μόντσα. Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει την προωθητική ενέργεια «10 & Καρό Σημαία»* και 50 + αγορές για τον αγώνα της Κυριακής μεταξύ των οποίων και τις εξής:

Νικητήριο Μονοθέσιο

Εθνικότητα Νικητή

Πρώτη εγκατάλειψη οδηγού

Οδηγός που θα κάνει τον ταχύτερο γύρο

Ομάδα με τους περισσότερους βαθμούς

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ