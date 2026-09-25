Με σπουδαίες αναμετρήσεις συνεχίζεται το Nations League. Σήμερα (21:45) το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους αγώνες Ιταλία-Βέλγιο και Τουρκία-Γαλλία. Αύριο (21:45) κλέβει την παράσταση το ντέρμπι Αγγλία-Ισπανία.

Την Κυριακή (21:45) η Εθνική Ομάδα, μετά τη μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα με 1-2 κατά της Σερβίας, δίνει το δεύτερο παιχνίδι της στην πρώτη κατηγορία, στο Άουγκσμπουργκ, με τη Γερμανία.

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Bet builder ready επιλογές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ για το Σούπερ Καπ του μπάσκετ

Στο μπάσκετ διεξάγεται στο Περιστέρι το Σούπερ Καπ με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ.

Το Σάββατο γίνονται οι ημιτελικοί Ολυμπιακός-ΑΕΚ (16:45) και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ (21:00) και την Κυριακή (21:00) ο τελικός. Πολλές στοιχηματικές αγορές και bet builder ready επιλογές θα προσφέρει το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ και για τα 3 παιχνίδια.

Formula 1: Πλήθος αγορών και «10 & Καρό Σημαία»* για το Grand Prix του Μπακού

Στη Formula 1 πραγματοποιείται το 15ο Grand Prix της χρονιάς, στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν. Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει την προωθητική ενέργεια «10 & Καρό Σημαία»* και 50 + αγορές για τον αγώνα του Σαββάτου μεταξύ των οποίων και τις εξής:

Νικητήριο Μονοθέσιο

Οver/Under γύρος 1ου Pit Stop

Πρώτη εγκατάλειψη οδηγού

Οδηγός που θα κάνει τον ταχύτερο γύρο

Ομάδα με τους περισσότερους βαθμούς

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ