ο Λαϊκό Λαχείο αλλάζει ημέρα κλήρωσης και αντί για Τρίτη οι κληρώσεις θα πραγματοποιούνται στο εξής κάθε Τετάρτη. Έτσι, από την επόμενη εβδομάδα οι κληρώσεις του Μαΐου θα πραγματοποιηθούν στις 6, 13, 20 και 27 του μήνα, ενώ θα προβάλλονται ζωντανά από το κανάλι της Allwyn στο Youtube στις 19:00. Η 18η κλήρωση του παιχνιδιού της Allwyn θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου και μοιράζει συνολικά κέρδη έως 2 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, το Λαϊκό Λαχείο εξακολουθεί να δίνει στους παίκτες 50% πιθανότητες να κερδίσουν τουλάχιστον 10 ευρώ στην πεντάδα. Από την κλήρωση της ερχόμενης Τετάρτης και κάθε Τετάρτη, όλοι οι μονοί ή ζυγοί λήγοντες θα κερδίζουν, ανάλογα με το αν το τελευταίο ψηφίο του Μεγάλου Λαχνού της κλήρωσης είναι μονό ή ζυγό.

Εκτός από το μεγάλο έπαθλο του τρίδυμου λαχνού, η κλήρωση της ερχόμενης Τετάρτης θα μοιράσει στους παίκτες του Λαϊκού Λαχείου και άλλα, μικρότερα έπαθλα. Από 15.000 ευρώ θα κερδίσουν οι λαχνοί που διαθέτουν τον ίδιο αριθμό με τον Μεγάλο Λαχνό σε όλες τις άλλες σειρές, εκτός από τον τρίδυμο. Από τους υπόλοιπους 139 λαχνούς κάθε σειράς που προκύπτουν αυτόματα, τα κέρδη κυμαίνονται από 50 έως 5.000 ευρώ.

Οι παίκτες του Λαϊκού Λαχείου μπορούν να προμηθεύονται τους λαχνούς τους μέσω του δικτύου καταστημάτων Allwyn και των λαχειοπωλών σε όλη την Ελλάδα, με κόστος 10 ευρώ ανά πεντάδα και 2 ευρώ ανά λαχνό.

