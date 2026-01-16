Η Super League συνεχίζεται με ντέρμπι. Την Κυριακή, στις 21:00, η ΑΕΚ υποδέχεται στην Opap Arena τον Παναθηναϊκό, στο μεγάλο ματς της 17ης αγωνιστικής. Και οι 2 ομάδες θέλουν τη νίκη, η ΑΕΚ για να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας και ο Παναθηναϊκός στην προσπάθειά του να μπει στην πρώτη τετράδα των playoffs.

Την Κυριακή, στις 21:00, θα γίνει και ο μεγάλος τελικός του Κύπελλου Εθνών Αφρικής με τη Σενεγάλη και το Μαρόκο να διεκδικούν το τρόπαιο.

Μεγάλα ματς διεξάγονται και στα περισσότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ξεχωρίζουν στην Premier League το ντέρμπι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μάντσεστερ Σίτι (Σάββατο, 14:30) και το ματς Νότιγχαμ Φόρεστ-Άρσεναλ (Σάββατο, 19:30), στην Bundesliga ο αγώνας Λειψία-Μπάγερν Μονάχου (Σάββατο, 19:30), στη Serie A το παιχνίδι Ουντινέζε-Ίντερ (Σάββατο, 16:00), στη La Liga το ματς Ρεάλ Σοσιεδάδ-Μπαρτσελόνα (Κυριακή, 22:00) και στη Ligue 1 η αναμέτρηση Παρί Σεν Ζερμέν-Λιλ (Παρασκευή, 22:00).

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλα τα παιχνίδια αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»* αλλά και τη νέα ενέργεια «Βet Lock»*.

Με το Bet Lock κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του opapstore app και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Bet Builder Ready για τα μεγάλα παιχνίδια

Πολλά είναι και τα Bet Builder Ready που προσφέρονται από το Πάμε Στοίχημα. Δείτε ορισμένες επιλογές για παιχνίδια του Σαββατοκύριακου:

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μάντσεστερ Σίτι

Οver 2,5 γκολ & Οver 8,5 κόρνερ

Μάντσεστερ Σίτι να κερδίσει & Over 8,5 κόρνερ

Ματέους Κούνια να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Έρλινγκ Χάαλαντ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή

ΠΑΟΚ-ΟΦΗ

ΠΑΟΚ να κερδίσει & Οver 8,5 κόρνερ

Χρήστος Ζαφείρης να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, ΠΑΟΚ να κερδίσει & Οver 3,5 γκολ

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες, Over 2,5 γκολ & Over 8,5 κόρνερ

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άρσεναλ

Μπουκάγιο Σάκα να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Άρσεναλ να κερδίσει

Άρσεναλ να κερδίσει & Οver 11,5 κόρνερ

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες, Over 2,5 γκολ & Οver 10,5 κόρνερ

ΑΕΚ-Παναθηναϊκός

ΑΕΚ να κερδίσει & Over 8,5 κόρνερ

Οver 2,5 γκολ & Over 9,5 κόρνερ

Ορμπελίν Πινέδα να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & ΑΕΚ να κερδίσει

Special Αγορές για το Αυστραλιανό Όπεν

Στο τένις ξεκινάει το Αυστραλιανό Όπεν, το πρώτο Grand Slam της χρονιάς. Τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκοσμίου τένις θα πάρουν μέρος στο τουρνουά που θα πραγματοποιηθεί από τις 18 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου στο Melbourne Park.

To Πάμε Στοίχημα προσφέρει πλήθος ειδικών αγορών για το πρώτο Grand Slam της χρονιάς:

Παίκτης που θα κερδίσει όλα τα Grand Slam το 2026

Νικητής Διοργάνωσης χωρίς να χάσει σετ

Ηead to Head για τον παίκτη που προχωρήσει περισσότερο στη διοργάνωση

Οver/Under Μέσος όρος συνολικών άσων ανά ματς

Οver/Under Μέσος όρος συνολικών διπλών λαθών ανά ματς

Φάση που θα φτάσουν οι Στέφανος Τσιτσιπάς/Μαρία Σάκκαρη

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ